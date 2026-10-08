Ένα ιατρικό και νομικό θρίλερ άνευ προηγουμένου εκτυλίσσεται στις Ηνωμένες Πολιτείες γύρω από την υπόθεση της Κρίστα Πάικ. Η 50χρονη θανατοποινίτισσα, η οποία επέζησε από μια δραματικά αποτυχημένη απόπειρα εκτέλεσης με θανατηφόρα ένεση στο Τενεσί, ανέκτησε τις αισθήσεις της την ώρα που οι γιατροί ετοιμάζονταν να την αποσυνδέσουν από τα μηχανήματα υποστήριξης.

Το περιστατικό βάζει την αμερικανική δικαιοσύνη σε αχαρτογράφητα νερά και πυροδοτεί ένα νέο κύμα αντιδράσεων για την εφαρμογή της θανατικής ποινής.

Η «ιατρικά πρωτοφανής» ανάνηψη της Κρίστα Πάικ

Σύμφωνα με τον δικηγόρο της, Ράντι Σπάιβι, το βράδυ της Δευτέρας η Πάικ θεωρούνταν εγκεφαλικά νεκρή και ο προγραμματισμός προέβλεπε την αφαίρεση της μηχανικής υποστήριξης την επόμενη μέρα. «Την Τρίτη, προς έκπληξη όλων, της νομικής και της ιατρικής ομάδας, η Κρίστα ξύπνησε και άρχισε να μιλάει», δήλωσε σοκαρισμένος ο συνήγορός της ενώπιον δικαστηρίου.

Οι πρώτες φράσεις της ήταν «πού είμαι;» και «ποιοι είστε εσείς», πρόσθεσε ο Σπάιβι, εξηγώντας ότι κανένας από τους δικηγόρους της δεν ήταν παρών στο συμβάν.

Πρόκειται για το πρώτο καταγεγραμμένο άτομο που επιβιώνει από χορήγηση τέτοιων φαρμάκων μέσω θανατηφόρας ένεσης και οι γιατροί έχουν ήδη ξαφνιαστεί με την εικόνα των εξετάσεών της.

Η Πάικ -όπως γράφει το ABC– είχε καταδικαστεί σε θάνατο για τη δολοφονία της συμμαθήτριάς της, Κόλιν Σλέμερ, το 1996, ένα έγκλημα που διέπραξε σε ηλικία 18 ετών. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2026, οδηγήθηκε για την εκτέλεσή της στο Νάσβιλ, όπου έλαβε δύο —συνήθως θανατηφόρες— δόσεις πεντοβαρβιτάλης.

Μαρτύριο στην αίθουσα εκτέλεσης

Η διαδικασία για την εκτέλεση της Πάικ εξελίχθηκε σε εφιάλτη. Διαρροές που δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα αποκαλύπτουν ότι η ομάδα εκτέλεσης χρησιμοποίησε επτά σύριγγες στην προσπάθεια να τοποθετήσει ενδοφλέβιο καθετήρα. Η νομική ομάδα καταγγέλλει ότι τουλάχιστον μία σύριγγα είχε λυγίσει, με αποτέλεσμα το θανατηφόρο φάρμακο να καταλήξει στους ιστούς του χεριού της κρατουμένης και όχι στην κυκλοφορία του αίματος.

Όπως ανέφερε η ίδια η Πάικ αμέσως μετά την απόπειρα, ένιωθε το χέρι της «έτοιμο να σκάσει». Κατά την άφιξή της στο νοσοκομείο, τα χέρια της ήταν πρησμένα, γεμάτα φουσκάλες και εγκαύματα.

Δεύτερη απόπειρα ή ισόβια;

Μετά το φιάσκο, ο κυβερνήτης του Τενεσί, Μπιλ Λι, διέταξε ανεξάρτητη έρευνα και ανέστειλε όλες τις εκτελέσεις για το υπόλοιπο του έτους, ενώ ο επικεφαλής του Τμήματος Σωφρονισμού παραιτήθηκε. Το ερώτημα πλέον είναι νομικό: Μπορεί η πολιτεία να επιχειρήσει δεύτερη εκτέλεση;

Νομικοί εμπειρογνώμονες και στελέχη του Death Penalty Information Center προειδοποιούν ότι κάτι τέτοιο θα προκαλέσει «σεισμό» αντιδράσεων. Η εκτελεστική διευθύντρια του οργανισμού, Ρόμπιν Μάχερ, εξήγησε πως το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ δεν έχει αποφανθεί για παρόμοιο ζήτημα (αν μια δεύτερη απόπειρα παραβιάζει το Σύνταγμα) από το 1947, καθιστώντας την υπόθεση νομικά «αχαρτογράφητη».

Οι συνήγοροι υπεράσπισης της 50χρονης έχουν ζητήσει επίσημα από τον κυβερνήτη να μετατρέψει την ποινή της σε ισόβια κάθειρξη χωρίς αναστολή, ενώ έχουν ήδη προσφύγει στη δικαιοσύνη απαιτώντας τη διαφύλαξη όλων των στοιχείων της αποτυχημένης εκτέλεσης.

Όπως χαρακτηριστικά τονίζουν ακαδημαϊκοί, το ενδεχόμενο μιας δεύτερης εκτέλεσης κρίνεται «εξαιρετικά προβληματικό», προσθέτοντας ένα ακόμη ισχυρό επιχείρημα στη δημόσια συζήτηση για την απάνθρωπη φύση της θανατικής ποινής.