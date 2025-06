Κάτοικοι αρκετών χωριών στις κροατικές ακτές και δεκάδες τουρίστες διέφυγαν από την περιοχή το Σάββατο (21/6), λόγω των σφοδρών πυρκαγιών.

Οι φωτιές δεν έχουν ακόμη τεθεί υπό έλεγχο.

Μια δημοφιλής περιοχή νότια του Σπλιτ απειλείται από την πυρκαγιά. Ένα τμήμα του αυτοκινητόδρομου κατά μήκος της ακτής, μεταξύ των πόλεων Όμις και Ντούμπτσε, έχει κλείσει για την κυκλοφορία, σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης.

Έχουν δημιουργηθεί καταφύγια έκτακτης ανάγκης για τους εκτοπισμένους σε διάφορα μέρη. Ο Ερυθρός Σταυρός έχει στείλει μέλη ανθρωπιστικής βοήθειας στην περιοχή. Μέχρι στιγμής, έχουν αναφερθεί μόνο ελαφροί τραυματισμοί.

A fierce wildfire has erupted in the coastal village of Pisak, Croatia, rapidly spreading due to strong bura winds. Emergency crews confirm the fire has reached evacuated homes, sparking widespread concern.

Due to a #fire that broke out in the #Pisak and Marusic areas, some locals and tourists from the village of Mimice were evacuated. The fire started in the forest above the main road. One firefighter was injured while extinguishing the fire. pic.twitter.com/vIpsimlKdN

