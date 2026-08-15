Μια γυναίκα βρέθηκε νεκρή από τους πυροσβέστες χθες Παρασκευή (14/8) στην Κροατία κι άλλη μια ηλικίας 34 ετών υπήκοος Βοσνίας αγνοείται, έπειτα από σφοδρή δασική πυρκαγιά που σάρωσε τη νύχτα κατοικημένη περιοχή στις Δαλματικές ακτές της Αδριατικής θάλασσας, προκαλώντας επίσης τουλάχιστον 40 τραυματισμούς κι εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Επρόκειτο για «μια από τις χειρότερες πυρκαγιές στην ιστορία της Κροατίας», συνόψισε ο επικεφαλής της κροατικού πυροσβεστικού σώματος Σλάβκο Τούτσακοβιτς, προσθέτοντας πως οι φλόγες απανθράκωσαν περιοχή σχεδόν 10.000 στρεμμάτων, συμπεριλαμβανομένου «μεγάλου αριθμού» κατοικιών και άλλων κτιρίων στην περιοχή της Ομίς, στο κεντρικό τμήμα των κροατικών ακτών στην Αδριατική.

Κατά τη διάρκεια ερευνών στην περιοχή που μετατράπηκε σε αποκαΐδια, αστυνομικοί εντόπισαν το πτώμα γυναίκας, κατόπιν η υπηρεσία τους ανακοίνωσε πως αγνοείται 34χρονη, υπήκοος Βοσνίας, χωρίς να κάνουν λόγο για σύνδεση ανάμεσα στις δυο υποθέσεις.

Τουλάχιστον 40 άνθρωποι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο του Σπλιτ για να τους προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες και 14 από αυτούς χρειάστηκαν εισαγωγή, ανέφεραν υπεύθυνοι της δομής υγείας κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου. Πλην δύο, μιας Γερμανίδας τουρίστριας και ενός Πολωνού τουρίστα, οι τραυματίες είναι Κροάτες υπήκοοι.

Δέκα άνθρωποι εισήχθησαν σε μονάδες εντατικής θεραπείας, εκ των οποίων έξι ενήλικοι και έφηβος 17 ετών έχουν διασωληνωθεί, είπε ο Δρ. Γιόσιπ Μπάνοβιτς σε ΜΜΕ. Οι τέσσερις μεταφέρθηκαν στο τέλος της ημέρες σε νοσοκομεία της πρωτεύουσας Ζάγκρεμπ.

Η φωτιά, ενισχυμένη από ριπαίους ανέμους, εξαπλώθηκε ταχύτατα τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή σε τομέα όπου βρίσκονται πευκώνες, κατοικίες και τουριστικά καταλύματα ανατολικά της Ομίς.

«Καταιγίδα φωτιάς»

Χιλιάδες άνθρωποι χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα, από τους οποίους περίπου 2.400 φιλοξενούνται σε κέντρα υποδοχής στην Ομίς, στο Σπλιτ και στη Μάκαρσκα, ανέφερε ο κροατικός Ερυθρός Σταυρός.

Κάπου 300 πυροσβέστες με 93 οχήματα έδωσαν μάχη με τις φλόγες όλη νύχτα, αλλά δεν κατάφεραν να ελέγξουν αμέσως τη φωτιά που εξαπλωνόταν με αστραπιαία ταχύτητα, σημείωσε ο επικεφαλής του σώματος.

«Περί τις 02:00, η πυρκαγιά εξαπλώθηκε με πολύ μεγάλη ταχύτητα λόγω των σφοδρών ανέμων, που άλλαζαν συνεχώς την κατεύθυνσή της. Το θέαμα ήταν τρομακτικό. Πολλά σπίτια, καφετέριες, εστιατόρια, οχήματα και πλεούμενα που βρίσκονταν στην ξηρά υπέστησαν ζημιές», είπε ο κ. Τούτσακοβιτς.

«Ήταν πολύ δύσκολη νύχτα, μια από τις πιο δύσκολες της ζωής μου», πρόσθεσε. Οι άνδρες του ήταν αντιμέτωποι με «καταιγίδα φωτιάς»: «τα πάντα καίγονταν, η γη κι ο ουρανός».

Τέσσερα πυροσβεστικά αεροσκάφη Καναντέρ επιχείρησαν με το πρώτο φως, αλλά ήταν ήδη πολύ αργά για την Ομίς.

Στάλθηκαν στη χερσόνησο Πέλιεσατς, όπου μαινόταν επίσης μεγάλη πυρκαγιά, κάπου 140 χιλιόμετρα νοτιότερα, κατόπιν σε άλλα δυο μέτωπα, στη Ζάνταρ και στην Τρογκίρ.

«Αστραπιαία ταχύτητα»

Η κατάσταση στην περιοχή πλέον «είναι σταθερή», όπως και στην Πέλιεσατς και στη Ζάνταρ, και «μειώσαμε το προσωπικό που επιχειρεί, αλλά παρακολουθούμε στενά την κατάσταση», είπε χθες βράδυ ο επικεφαλής του πυροσβεστικού σώματος στην κροατική δημόσια τηλεόραση HRT.

Ο πρωθυπουργός Αντρέι Πλένκοβιτς, μέλη της κυβέρνησής του και ο πρόεδρος της Κροατίας Ζόραν Μιλάνοβιτς επισκέφτηκαν την πυροπαθή περιοχή.

«Η πυρκαγιά αυτή εξαπλώθηκε με αστραπιαία ταχύτητα. Είναι αληθινό θαύμα το ότι οι πυροσβέστες μπόρεσαν να σώσουν» ό,τι έσωσαν, έκρινε ο κ. Πλένκοβιτς.

Νεαρή μητέρα με μωρό στην αγκαλιά, η Αναμαρία, τουρίστρια από τη Ζάγκρεμπ, που πλέον φιλοξενείται σε κλειστό στάδιο στην Ομίς, είπε πως βρίσκεται ακόμη σε κατάσταση «σοκ».

«Όλα έμοιαζαν φυσιολογικά — και μετά ξάφνου ακούσαμε σειρήνες και ειδοποιήσεις να απομακρυνθούμε εσπευσμένα. Ίσως έπρεπε να μας προειδοποιήσουν πιο νωρίς, ώστε να μπορέσουμε να προετοιμαστούμε και να φύγουμε. Όταν αρχίσαμε να φεύγουμε, η φωτιά μας είχε ζώσει ήδη», είπε η νέα στο τηλεοπτικό δίκτυο N1.

Η Κροατία –όπως και μεγάλο μέρος των υπόλοιπων Βαλκανίων– δοκιμάζεται από κύμα ζέστης και τις τελευταίες ημέρες καταγράφτηκαν ρεκόρ θερμοκρασίας σε πόλεις στις ακτές στην Αδριατική, συμπεριλαμβανομένου του Σπλιτ.

Δεκάδες πυρκαγιές ξέσπασαν τις τελευταίες ημέρες στην περιοχή.