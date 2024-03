Ο πρόεδρος της Κροατίας Ζόραν Μιλάνοβιτς ανακοίνωσε την Παρασκευή (15/3) ότι οι βουλευτικές εκλογές θα διεξαχθούν στις 17 Απριλίου, ανοίγοντας έτσι τον «χορό» μιας σειράς εκλογικών διαδικασιών στη χώρα.

«Οι εκλογές θα διεξαχθούν στα εκλογικά τμήματα της Κροατίας την Τετάρτη, 17 Απριλίου» ανέφερε στην ανακοίνωσή του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

President Zoran Milanovic announced that the parliamentary election in #Croatia will take place on Wednesday, 17 April. https://t.co/K1Fd9LUppB

— N1english (@N1info) March 15, 2024