Μια ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη απόφαση έλαβε αυτή την εβδομάδα η υπουργός Προστασίας του Περιβάλλοντος του Ισραήλ, Ίντιτ Σίλμαν, καθώς προχώρησε στην ανακατάταξη των κροκοδείλων του Νείλου στην κατηγορία της «πανίδας εκτρεφόμενης σε αιχμαλωσία».

Η κίνηση αυτή δεν είναι τυχαία, καθώς ουσιαστικά ανοίγει το νομικό δρόμο για τη χρησιμοποίηση των συγκεκριμένων ερπετών σε σωφρονιστικά ιδρύματα της χώρας.

O ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας και η αμφιλεγόμενη ανάρτησή του

Το μέτρο χαιρετίστηκε άμεσα από τον ακροδεξιό υπουργό Εθνικής Ασφάλειας, Ιτάμαρ Μπεν Γκβιρ, ο οποίος είχε εισηγηθεί ήδη από τον περασμένο Δεκέμβριο τη χρήση κροκοδείλων ως αποτρεπτικό μέσο για τις αποδράσεις Παλαιστίνιων κρατουμένων. Μάλιστα, ο Μπεν Γκβιρ εξέφρασε την ικανοποίησή του και μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αναρτώντας στο Facebook μια εικόνα που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη, η οποία τον δείχνει να κρατά έναν κροκόδειλο από το λουρί, συνοδευόμενη από ένα ξεκάθαρο προειδοποιητικό μήνυμα προς όσους σκέφτονται να αποδράσουν.

Αντιδράσεις από την Αρχή Φύσης και Πάρκων

Η λεζάντα της σχετικής ανάρτησης αναφέρει χαρακτηριστικά ότι οι δύο υπουργοί συνεργάζονται για να περιβάλλουν τις φυλακές με κροκόδειλους, μια εξέλιξη που πάντως δε βρίσκει όλους τους αρμόδιους φορείς σύμφωνους.

Όπως μετέδωσε το ισραηλινό Κανάλι 13, η Αρχή Φύσης και Πάρκων της χώρας είχε εκφράσει την έντονη αντίθεσή της στο συγκεκριμένο σχέδιο. Παρ’ όλα αυτά, ο νέος κανονισμός τέθηκε κανονικά σε ισχύ και ορίζει ότι οι κροκόδειλοι του Νείλου, οι οποίοι μέχρι πρότινος θεωρούνταν άγρια ζώα, μπορούν πλέον να εκτρέφονται υπό τον όρο ότι βρίσκονται υπό την ευθύνη κάποιου φορέα ασφαλείας. Οι συνθήκες κράτησής τους θα καθορίζονται μεν από την Αρχή Φύσης και Πάρκων, ωστόσο η τελική έγκριση βασίζεται στην κρίση της υπουργού Περιβάλλοντος, εφόσον θεωρήσει ότι η παρουσία τους εξυπηρετεί σκοπούς εθνικής ασφάλειας.

Στο στόχαστρο η φυλακή Κετζιότ

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ο Μπεν Γκβιρ, στενός πολιτικός σύμμαχος του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, σχεδιάζει να αναπτύξει τα ερπετά αυτά γύρω από τη φυλακή Κετζιότ, η οποία βρίσκεται στο νότιο Ισραήλ. Στη συγκεκριμένη δομή κρατούνται πολλοί μαχητές της Χαμάς που συνελήφθησαν μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Το αμερικανικό προηγούμενο

Αξίζει να σημειωθεί ότι μια παρόμοια πρακτική είχε εφαρμοστεί στο παρελθόν και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν το καλοκαίρι του 2025 η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ίδρυσε στη Φλόριντα ένα κέντρο κράτησης μεταναστών μέσα σε μια βαλτώδη περιοχή γεμάτη αλιγάτορες, κερδίζοντας μάλιστα το προσωνύμιο «Αλκατράζ με αλιγάτορες». Η συγκεκριμένη αμερικανική εγκατάσταση, ωστόσο, έχει πλέον σταματήσει τη λειτουργία της.