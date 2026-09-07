Τραγικό θάνατο βρήκε εργαζόμενος σε πάρκο της Παπούα Νέας Γουινέας, όταν δέχθηκε επίθεση από κροκόδειλο τον οποίο φρόντιζε. Το μεγαλόσωμο ερπετό τον άρπαξε με τα σαγόνια του και τον υπέβαλε στη γνωστή «περιστροφή θανάτου» (death roll).

Το περιστατικό σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο στο Adventure Park, στην περιοχή του Πορτ Μόρεσμπι. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο κροκόδειλος επιτέθηκε στον φροντιστή, αρπάζοντάς τον από τα πόδια και επιχειρώντας να τον τραβήξει μέσα στη δεξαμενή.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι το ερπετό παρέμεινε προσκολλημένο στο θύμα για περίπου μία ώρα. Προκειμένου να τον απελευθερώσουν, οι αστυνομικοί πυροβόλησαν τον κροκόδειλο περισσότερες από δέκα φορές.

Αφού κατάφεραν να τον απομακρύνουν από τα σαγόνια του ζώου, ο τραυματισμένος εργαζόμενος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του το πρωί της Κυριακής.

Επισκέπτες του πάρκου δήλωσαν στο ABC ότι η επίθεση ξεκίνησε όταν ο φροντιστής πλησίασε ένα κοτόπουλο στον φράχτη του κροκόδειλου. Τότε, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, το ερπετό του επιτέθηκε και προσπάθησε να τον παρασύρει στο νερό.

Οι ίδιοι ανέφεραν ότι ο άνδρας, ο οποίος εργαζόταν στο πάρκο τα τελευταία δύο χρόνια, υπέφερε από τα σοβαρά τραύματά του και επαναλάμβανε με δυσκολία τη φράση «δεν έχω κάνει τίποτα κακό».

Παράλληλα, βίντεο που έχουν καταγραφεί τους προηγούμενους μήνες δείχνουν εργαζόμενους του πάρκου να πλησιάζουν τους κροκόδειλους σε απόσταση αναπνοής και να πραγματοποιούν μπροστά στους επισκέπτες επιδείξεις ταΐσματος.