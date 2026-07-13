Το κυνήγι των views και των followers στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ξεπερνά συχνά τα όρια της κοινής λογικής. Όπως στην περίπτωση μιας influencer στην Καμπότζη η οποία το διαπίστωσε αυτό με τον πιο επώδυνο τρόπο, κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης (live stream).

Η νεαρή γυναίκα, στην προσπάθειά της να προσφέρει «ακραίο» περιεχόμενο και να εντυπωσιάσει το κοινό της, αποφάσισε να χρησιμοποιήσει ως ζωντανό αξεσουάρ έναν μικρό κροκόδειλο. Κρατώντας το μικρό ερπετό στα χέρια της, άρχισε να μιλάει στην κάμερα, φέρνοντας το ζώο πολύ κοντά στο πρόσωπό της.

Ωστόσο, η αντίδραση του κροκόδειλου ήταν ακαριαία. Ενοχλημένος προφανώς από την εγγύτητα και τις κινήσεις, ο μικρός κροκόδειλος άνοιξε το στόμα του και τη δάγκωσε ξαφνικά στο χέρι.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο που κάνει πλέον τον γύρο του διαδικτύου, η influencer πάγωσε από τον τρόμο και τον πόνο, προσπαθώντας έντρομη να απομακρύνει το ζώο, ενώ οι θεατές παρακολουθούσαν σοκαρισμένοι το σκηνικό σε πραγματικό χρόνο.

Το ατύχημα αυτό φέρνει ξανά στο προσκήνιο τη δημόσια συζήτηση για τη χρήση άγριων ζώων ως «εργαλεία» για την απόκτηση δημοτικότητας στο διαδίκτυο, με τους χρήστες των social media να καταδικάζουν την ανεύθυνη συμπεριφορά της νεαρής, τονίζοντας ότι τα άγρια ζώα -ανεξαρτήτως μεγέθους- διατηρούν πάντα τα φυσικά τους ένστικτα.