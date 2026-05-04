Από μία όχθη γεμάτη κροκόδειλους οι αστυνομικές δυνάμεις απομακρύνουν έναν συγκεκριμένο στη Νότια Αφρική. Ο κροκόδειλος αυτός είχε κατασπαράξει έναν αγνοούμενο άνδρα και στα σαγόνια του ζώου, που είχαν σκοτώσει νωρίτερα, εντοπίστηκαν ανθρώπινα λείψανα, τα οποία αναμένεται να ταυτοποιηθούν μέσω DNA.

Η υπόθεση ξεκίνησε όταν ένας άνδρας είχε δηλωθεί αγνοούμενος, με το όχημά του να εντοπίζεται σε γέφυρα κοντά στον ποταμό. Μετά από ημέρες ερευνών, κοινή επιχείρηση πολλών υπηρεσιών οδήγησε στον εντοπισμό κροκόδειλου που εκτιμάται ότι του επιτέθηκε.

Με προσεκτικούς χειρισμούς η αστυνομία συμμετείχε σε αεροπορική επιχείρηση υψηλού κινδύνου για την προσέγγιση της όχθης, όπου υπήρχαν και άλλοι κροκόδειλοι, για την απομάκρυνση του άγριου ζώου.

Στο πεπτικό σύστημα του κροκόδειλου βρέθηκαν ανθρώπινα λείψανα. Οι Αρχές προχωρούν σε εξετάσεις DNA για να επιβεβαιώσουν αν ανήκουν στον αγνοούμενο, ενώ η επιχείρηση χαρακτηρίστηκε ιδιαίτερα δύσκολη και επικίνδυνη.