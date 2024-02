Μυστηριώδης ασθένεια έχει εκδηλωθεί σε νορβηγικό κρουαζιερόπλοιο στον Μαυρίκιο στην Ανατολική Αφρική, σημαίνοντας συναγερμό στις τοπικές αρχές.

Οι αρχές του Μαυρικίου, λόγω φόβων για επιδημία χολέρας, απαγόρευσαν, την Κυριακή, στο Norwegian Dawn να ελλιμενιστεί στην πρωτεύουσα Πορτ Λουίς, με αποτέλεσμα το νορβηγικό κρουαζιερόπλοιο να είναι ακινητοποιημένο ανοικτά του λιμανιού Πορτ Λουίς. Προηγουμένως, το γαλλικό νησί La Réunion αρνήθηκε την είσοδο του πλοίου στα χωρικά του ύδατα.

Το κρουαζιερόπλοιο αναχώρησε από τη Μαδαγασκάρη στις 22 Φεβρουαρίου με περισσότερους από 2.000 επιβάτες. Το πλοίο επρόκειτο να σταματήσει στη Ρεουνιόν αυτήν την Παρασκευή, όπως επιβεβαίωσαν οι τοπικές αρχές.

Οι κρατικές υπηρεσίες σε συνεργασία με την Περιφερειακή Υπηρεσία Υγείας της Ρεουνιόν έκριναν ότι η κατάσταση της υγείας στο πλοίο δεν ήταν ικανοποιητική και απαιτούσαν τη διενέργεια τεστ.

Οι αρχές πρότειναν στον πλοιοκτήτη να αγκυροβολήσει το πλοίο και να φέρει εκεί μια ιατρική ομάδα για να πραγματοποιήσει τους ελέγχους που θα χρειάζονταν πολλές ώρες για να γίνουν.

Μετά την ανακοίνωση της προγραμματισμένης διάρκειας των δοκιμών και λαμβάνοντας υπόψη τα συμπτώματα σε σημαντικό αριθμό επιβατών, ο πλοιοκτήτης αποφάσισε να ακυρώσει τη στάση του στη Ρεουνιόν , η οποία αρχικά είχε προγραμματιστεί να διαρκέσει μόνο λίγες ώρες, και να κατευθυνθεί προς τον Μαυρίκιο, τον επόμενο προγραμματισμένο προορισμό του.

