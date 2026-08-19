Κρυμμένο στο πορτμπαγκάζ ενός αυτοκινήτου που προσπαθούσε να φτάσει στα Τίρανα, εντόπισαν οι αλβανικές αρχές τον δράστη του φονικού που έγινε σε τουριστικό θέρετρο στο Εξαμίλι, στους Άγιους Σαράντα, όπου έχασε την ζωή του ένας Πορτογάλος τουρίστας μετά από συμπλοκή σε μπαρ.

Οι διακοπές του 20χρονου Πορτογάλου είχαν τραγική κατάληξη, καθώς έχασε τη ζωή του μετά από άγρια συμπλοκή που σημειώθηκε τα ξημερώματα σε νυχτερινό κέντρο. Οι αλβανικές αρχές προχώρησαν σε κινηματογραφική σύλληψη του φερόμενου ως δράστη, ο οποίος εντοπίστηκε κρυμμένος στο πορτμπαγκάζ ενός αυτοκινήτου κατά τη διάρκεια αστυνομικού μπλόκου.

Δείτε βίντεο από την σύλληψη:

Το χρονικό της αιματηρής συμπλοκής

Σύμφωνα με τις καταθέσεις και τα στοιχεία της αστυνομίας, η ένταση ξεκίνησε γύρω στις 02:30 τα ξημερώματα εντός του καταστήματος, με αφορμή επεισόδιο που αφορούσε πιθανότατα μια νεαρή γυναίκα. Ο 20χρονος Πορτογάλος, Luis Miguel Varela Mendes, προσπάθησε να παρεμβεί για να ηρεμήσει τα πνεύματα και να σταματήσει τον καβγά.

Ωστόσο, η κατάσταση κλιμακώθηκε γρήγορα. Ο 29χρονος φερόμενος ως δράστης, Sokrat Vata, κατάφερε θανατηφόρα χτυπήματα με μαχαίρι στον θώρακα και στην πλάτη του νεαρού. Το θύμα βγήκε τραυματισμένο από το κατάστημα και κατέληξε στην παραλία, όπου το σώμα του εντοπίστηκε ώρες αργότερα. Μάλιστα, όπως γράφει ο Αλβανικός Τύπος επί τρεις και πλέον ώρες βρισκόταν αιμόφυρτος μέχρι να προσεγγίσει το σημείο η αστυνομία.

Κινηματογραφικό μπλόκο και σύλληψη στο πορτμπαγκάζ

Αμέσως μετά την επίθεση, ο 29χρονος τράπηκε σε φυγή με κατεύθυνση προς τα βόρεια της χώρας. Η αλβανική αστυνομία εξαπέλυσε ανθρωποκυνηγητό, στήνοντας μπλόκα σε καίρια οδικά σημεία.

Περίπου πέντε ώρες μετά το έγκλημα, οι ειδικές δυνάμεις σταμάτησαν για έλεγχο ένα ύποπτο όχημα στην περιοχή Λεβάν του Φίερι. Στο αυτοκίνητο επέβαιναν μια 31χρονη γυναίκα που οδηγούσε και ένας Τούρκος υπήκοος στη θέση του συνοδηγού. Κατά τον έλεγχο στον χώρο των αποσκευών, οι αστυνομικοί βρήκαν τον Sokrat Vata κρυμμένο πίσω από βάλιτσες.

Οι επιβαίνοντες στο όχημα προσήχθησαν και ισχυρίστηκαν στις αρχές πως είχαν προσλάβει τον 29χρονο ως σωματοφύλακα, υποστηρίζοντας ότι δεν γνώριζαν για τη δολοφονία που είχε προηγηθεί.

Για την αιματηρή συμπλοκή στο μπαρ έχουν συλληφθεί 11 άτομα, μαζί με τον 29χρονο Σωκράτ Βάτα και 2 άλλα άτομα αναζητούνται, σε σχέση με τη δολοφονία του 20χρονου Πορτογάλου τουρίστα Λουίς Μιγκέλ Βαρέλα Μέντες μέσα στις εγκαταστάσεις του beach bar «Principotes» .

Παρόντες και αστυνομικοί στη σκηνή του φόνου

Οι έρευνες των αλβανικών αρχών και της Εισαγγελίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τη νομική τεκμηρίωση της υπόθεσης και τον καταλογισμό ευθυνών σε όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Σημειώνεται ότι την στιγμή της αιματηρής συμπλοκής στο μπαρ, παρόντες ήταν ένας αστυνομικός από το Αργυρόκαστρο, ένας σωφρονιστικός υπάλληλος από τις φυλακές του Φιέρ και ένας υπάλληλος της Δημοτικής Αστυνομίας του Αργυροκάστρου, που κατά τις μαρτυρίες όσων βρέθηκαν εκεί δεν παρενέβησαν για να αποτρέψουν το συμβάν και, μετά το φονικό, δεν ειδοποίησαν τις αρχές.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας μεταξύ άλλων αναφέρει σχετικά: «Κατά τη στιγμή αυτού του συμβάντος, στο μπαρ «Principote», οι πολίτες MM (αστυνομικός του DRKM Αργυροκάστρου), LS (υπάλληλος της IEVP του Φιέρι), R. Sh. (υπάλληλος της Δημοτικής Αστυνομίας Αργυροκάστρου) και KK βρίσκονταν σε ρόλο σωματοφυλάκων, οι οποίοι είχαν τον ρόλο της ασφάλειας και δεν παρενέβησαν για να αποτρέψουν αυτό το συμβάν, το οποίο αρχικά ξεκίνησε στις εγκαταστάσεις του μπαρ «Principote» και, μετά το συμβάν, δεν ειδοποίησαν τις αρχές της κρατικής αστυνομίας.

Επίσης, κατά τη στιγμή του συμβάντος, παρών στον χώρο βρισκόταν και ο ιδιοκτήτης του μπαρ «Principote», πολίτης Β.Β., ο οποίος, μετά το συμβάν, αποχώρησε χωρίς να το αναφέρει στις αρμόδιες αρχές».