Κυκλοφοριακό χάος επικράτησε από το πρωί της Πέμπτης (18/1) στο Βέλγιο εξαιτίας χιονόπτωσης, η οποία ξεκίνησε το μεσημέρι της Τετάρτης.

Παράλληλα, σημειώθηκαν καθυστερήσεις και ακυρώσεις σε πτήσεις, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα του δικτύου rtl επικαλούμενη εκπρόσωπο του αεροδρομίου των Βρυξελλών.

Ωστόσο, σήμερα η κατάσταση στο αεροδρόμιο έχει εξομαλυνθεί.

«Νωρίς το πρωί, στο βελγικό οδικό δίκτυο σχηματίζονταν ουρές 436 χιλιομέτρων», επισημαίνει το rtl.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας τα συνεργεία έριξαν στους δρόμους πάνω από 500 τόνους αλάτι.

