Σοβαρές ζημιές και εκτεταμένες πλημμύρες άφησε στο πέρασμά του ο κυκλώνας Lowell, ο οποίος έπληξε με σφοδρότητα τα δυτικά νησιά του αρχιπελάγους της Χαβάης.

Το φαινόμενο, το οποίο συνοδευόταν από καταστροφικούς ανέμους και καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις, άρχισε σταδιακά να απομακρύνεται προς τα ανοικτά του ωκεανού.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, το κέντρο της καταιγίδας κατηγορίας 2 πλησίασε επικίνδυνα σε απόσταση αναπνοής από τις ακτές, περνώντας μόλις 65 με 95 χιλιόμετρα μακριά από το αραιοκατοικημένο Νιιχάου και το γειτονικό Καουάι των 70.000 κατοίκων.

Παρά τη σταδιακή εξασθένηση του φαινομένου καθώς απομακρύνεται, οι τοπικές αρχές παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκάλεσαν τα ακραία καιρικά φαινόμενα στις υποδομές.

Ο Lowell είχε για λίγο φθάσει στην κατηγορία 5 την περασμένη εβδομάδα, την υψηλότερη στην κλίμακα Saffir-Simpson – και επρόκειτο να εξασθενίσει σταδιακά κατά τη διάρκεια των επόμενων ημερών.

Η Χαβάη ανακάμπτει ακόμη από τις επιπτώσεις του κυκλώνα Lala, ο οποίος σάρωσε το νότιο τμήμα της τον περασμένο μήνα, με καταστροφικούς ανέμους και σημαντικές πλημμύρες.

Ο Lowell είναι ο τελευταίος αυτήν την ώρα κατά σειρά ενεργός κυκλώνας στον Ειρηνικό Ωκεανό, όπου η τροπική καταιγίδα Marie κυκλοφορεί ακόμη σε απόσταση περίπου 1.200 χλμ δυτικά του Σαν Ντιέγκο έχοντας απομακρυνθεί από τις ακτές.

Την περασμένη εβδομάδα τον Ειρηνικό διέσχισαν ταυτόχρονα τρεις κυκλώνες, ένα σπάνιο φαινόμενο που αποδίδεται από τους επιστήμονες στην υπερθέρμανση των υδάτων, την οποία προκαλεί ένα επεισόδιο Ελ Νίνιο ιστορικής έντασης.