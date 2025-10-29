Ρεπορτάζ-Επιμέλεια: Αντώνης Ζήβας

Το μάτι του κυκλώνα «Μελίσσα» πέρασε πάνω από την Τζαμάικα αφήνοντας πίσω του σκηνές απόλυτης καταστροφής και τώρα κινείται απειλητικά προς την Κούβα, σύμφωνα με το Εθνικό Αμερικανικό Κέντρο Κυκλώνων (NHC).

«Το μάτι του κυκλώνα εγκαταλείπει το δυτικό τμήμα της Τζαμάικα μέσω της βόρειας ακτής», αναφέρει η τελευταία ανακοίνωση του Κέντρου, προειδοποιώντας ότι η κατάσταση παραμένει «εξαιρετικά επικίνδυνη» και ζητώντας από τους κατοίκους να παραμείνουν προφυλαγμένοι.

Παρότι ο κυκλώνας έχει υποβαθμιστεί στην κατηγορία 4 της πεντάβαθμης κλίμακας Saffir–Simpson, η δύναμή του εξακολουθεί να προκαλεί δέος.

Ο «Μελίσσα» κινείται βόρεια με ταχύτητα περίπου 15 χλμ/ώρα και αναμένεται να πλήξει την Κούβα απόψε έως το πρωί της Τετάρτης (29 Οκτωβρίου).

BREAKING: Horrific flooding in Santa Cruz, Jamaica, as Historic Category 5 Hurricane Melissa made landfall. I fear that the destruction from this storm will be catastrophic. pic.twitter.com/cv4mdb1pTB — Brian Krassenstein (@krassenstein) October 28, 2025

Οι αρχές της Κούβας βρίσκονται σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού.

Περισσότεροι από 168.900 κάτοικοι έχουν ήδη απομακρυνθεί από την επαρχία Santiago de Cuba, μία από τις πέντε που τελούν υπό προειδοποίηση.

Οι εκκενώσεις επικεντρώνονται σε παράκτιες, ορεινές και πλημμυροπαθείς περιοχές, όπως ανακοίνωσε η αξιωματούχος Beatriz Johnson Urrutia.

Δείτε σε πραγματικό χρόνο την πορεία του κυκλώνα «Μελίσσα»:

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι οι ριπές ανέμων θα φτάσουν τα 190 χλμ/ώρα, ενώ το υπουργείο Ενέργειας έχει ήδη αποσυνδέσει τρεις θερμικές μονάδες παραγωγής ρεύματος στις ανατολικές επαρχίες, φοβούμενο εκτεταμένες βλάβες στο δίκτυο.

Οι αρχές ανησυχούν ότι η κακοκαιρία θα επιδεινώσει τα ήδη σοβαρά προβλήματα ηλεκτροδότησης, την οικονομική ασφυξία και την έξαρση του δάγκειου πυρετού που ταλανίζει τη χώρα.

«Θα χρειαστούν ημέρες ή και εβδομάδες για να εκτιμήσουμε το μέγεθος της καταστροφής», δήλωσε ο διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Τυφώνων των ΗΠΑ, Michael Brennan. «Η επικοινωνία έχει διακοπεί, υπάρχουν συντρίμμια παντού και ολόκληρες κοινότητες έχουν αποκοπεί από τον υπόλοιπο κόσμο», πρόσθεσε.

Ο ΟΗΕ έχει ήδη χαρακτηρίσει τον τυφώνα «την καταιγίδα του αιώνα», ενώ ο πρωθυπουργός της Τζαμάικας Andrew Holness προειδοποίησε ότι η «Μελίσσα» θα προκαλέσει «καταστροφικές ζημιές» στην Καραϊβική.

Παρά τις βελτιώσεις των τελευταίων ετών στις αστικές υποδομές, οι αγροτικές περιοχές και οι πρόχειρες κατοικίες παραμένουν δραματικά εκτεθειμένες, όπως επισημαίνει ο κλιματικός επιστήμονας Michael Taylor.

Η Καραϊβική κρατά την ανάσα της, καθώς η «Μελίσσα» συνεχίζει την οργισμένη της πορεία προς την Κούβα, απειλώντας να γράψει το πιο σκοτεινό κεφάλαιο μιας ήδη δύσκολης χρονιάς για την περιοχή.

Με πληροφορίες από: CNN