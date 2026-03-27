Τροπικός κυκλώνας στην Αυστραλία προκάλεσε τη διακοπή λειτουργίας τριών εκ των μεγαλύτερων μονάδων παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) στον κόσμο, την ώρα που ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει απογειώσει τις τιμές αυτού του ορυκτού καυσίμου.

Σε πρώτη φάση φαίνεται να σταμάτησε η λειτουργία σε δύο μονάδες του κολοσσού Chevron Australia, όπου βρίσκονται στις ακτές από όπου πέρασε ο κυκλώνας Ναρέλ.

«Η Chevron Australia προσπαθεί να αποκαταστήσει την παραγωγή στις υποδομές αερίου Gorgon και Wheatstone έπειτα από διακοπές (της)», συνόψισε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της, αναφερόμενη στις δυο εγκαταστάσεις που εισφέρουν περί το 5% του ΥΦΑ που καταναλώνεται σε παγκόσμια κλίμακα.

Οι δύο μονάδες υπέστησαν διακοπές της λειτουργίας τους χθες, Πέμπτη 26 Μαρτίου, το απόγευμα (τοπική ώρα), ενώ ο τροπικός κυκλώνας Ναρέλ απειλούσε τις ακτές της δυτικής Αυστραλίας.

Στη συνέχεια, ακολούθησε η αναστολή λειτουργίας και τρίτης μονάδας, αυτή τη φορά της Woodside Energy.

Συγκεκριμένα, η αυστραλιανή εταιρεία πετρελαίου και αερίου Γούντσαϊντ ανέφερε ότι η εγκατάσταση Karratha, στην πολιτεία της Δυτικής Αυστραλίας, υφίσταται «διακοπή της παραγωγής».

Η Chevron είναι ο ένας από τους δυο μεγαλύτερους παραγωγούς φυσικού αερίου στη δυτική Αυστραλία. Ο άλλος είναι η Woodside Energy. Αυτές οι δυο εταιρείες παράγουν πάνω από το 15% του φυσικού αερίου που εξάγεται σε διεθνή κλίμακα.

Ο πόλεμος τον οποίο εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στον παγκόσμιο εφοδιασμό με πετρέλαιο και ΥΦΑ.

Ειδικά το Κατάρ, ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός ΥΦΑ στον κόσμο, βλέπει τις εξαγωγές του να έχουν περιοριστεί δραστικά, καθώς τα δεξαμενόπλοια αποφεύγουν τα de facto κλειστά Στενά του Ορμούζ.

Η τιμή του ΥΦΑ σε κάποιες χώρες της Ασίας, που εξαρτώνται κατά πολύ από τις εισαγωγές του ορυκτού καυσίμου, έχουν υπερδιπλασιαστεί αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Με πληροφορίες από το ΑΠΕ-ΜΠΕ