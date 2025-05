Πολλές χιλιάδες Αμερικανοί διαδήλωσαν την Πέμπτη, 1 Μαΐου, στις ΗΠΑ – από τη Νέα Υόρκη ως το Λος Άντζελες – για να διαμαρτυρηθούν για τις πολιτικές του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και να καταγγείλουν την «τυραννία» του με αφορμή την Πρωτομαγιά.

Η Τζένιφερ Βάσκες Σούρα, ο σύζυγος της οποίας (Κίλμαρ Αμπρέγο Γκαρσία) είναι ένας Αμερικανός πολίτης τον οποίο η αμερικανική κυβέρνηση έστειλε από λάθος σε φυλακή του Ελ Σαλβαδόρ, απευθύνθηκε σε συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στην Ουάσινγκτον.

«Συνελήφθη παράνομα, απήχθη και εξαφανίστηκε από την κυβέρνηση Τραμπ, αν και παραδέχθηκαν ότι επρόκειτο για λάθος», δήλωσε η Βάσκες Σούρα, ενώ πρόσθεσε ότι ο σύζυγός της έχει υποστεί «50 ημέρες δεινών». «Προς όλους όσοι παρακολουθούν: συνεχίστε να μάχεστε», τόνισε, με το πλήθος να απαντά: «Φέρτε τον Κίλμαρ πίσω».

Οι διοργανωτές των διαδηλώσεων κατηγορούν την κυβέρνηση Τραμπ ότι δίνει προτεραιότητα στα κέρδη των δισεκατομμυριούχων και ζητούν να επενδύσει στις οικογένειες της εργατικής τάξης, παρέχοντας πλήρη χρηματοδότηση για δημόσια σχολεία, στέγαση και υγειονομική περίθαλψη.

HAPPENING NOW: A HUGE crowd has gathered in Philadelphia outside City Hall for a May Day protest against Donald Trump

«Υπάρχει μια ξεκάθαρη διαφορά μεταξύ των προτεραιοτήτων της κυβέρνησης Τραμπ και αυτού που θέλουν και έχουν ανάγκη οι απλοί πολίτες», δήλωσε η Λίσα Γκίλμερτ, συμπρόεδρος του Public Citizen, μιας οργάνωσης προάσπισης των δικαιωμάτων των καταναλωτών που συνδιοργάνωσε τη συγκέντρωση στην Ουάσινγκτον.

Οι διοργανωτές ανέμεναν εκατοντάδες χιλιάδες διαδηλωτές σε όλες τις ΗΠΑ, ελπίζοντας στις μεγαλύτερες διαδηλώσεις για την Πρωτομαγιά στην αμερικανική ιστορία.

Η Αμερικανίδα βουλευτής Ίλχαν Όμαρ κατήγγειλε, απευθυνόμενη στο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί στην Ουάσινγκτον, ότι με τις ενέργειές της η κυβέρνηση «καταργεί την εποπτεία ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να εκμεταλλεύονται τους εργαζόμενους χωρίς συνέπειες».

Λίγες ημέρες αφού ο Τραμπ γιόρτασε τις 100 πρώτες ημέρες της δεύτερης θητείας του με μεγάλη συγκέντρωση στο Μίσιγκαν, οι διαδηλώσεις της Πρωτομαγιάς πραγματοποιήθηκαν καθώς οι Δημοκρατικοί προσπαθούν να παρουσιάσουν ενωμένο μέτωπο έναντι του Ρεπουμπλικάνου.

Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής από το Βερμόντ, Μπέρνι Σάντερς, μίλησε ενώπιον ενός πλήθους χιλιάδων ανθρώπων στη Φιλαδέλφεια.

Στη Νέα Υόρκη, η Δημοκρατική βουλευτής Αλεξάντρια Οκάζιο-Κόρτες προειδοποίησε τους συγκεντρωμένους ότι ο Τραμπ και οι Ρεπουμπλικάνοι, που διαθέτουν την πλειοψηφία στο Κογκρέσο, «θα επιτεθούν στη συνέχεια στη Medicaid», το σύστημα παροχής υγειονομικής περίθαλψης σε εκατομμύρια Αμερικανούς με χαμηλό εισόδημα.

Protesters in New York City are showing up to protest against Donald Trump's weaponization of the justice system and his attack on the rule of law.

Η Οκάζιο-Κόρτες, που πραγματοποιεί ομιλίες σε όλες τις ΗΠΑ μαζί με τον Σάντερς, επεσήμανε ότι ενημερώθηκε πως οι Ρεπουμπλικάνοι «σταμάτησαν και ανέστειλαν τις περικοπές στη Medicaid που σχεδίαζαν για την επόμενη εβδομάδα διότι έχουν αρχίσει να φοβούνται πολύ (…) Αλλά ο αγώνας μας δεν έχει σταματήσει επειδή απλώς ανέστειλαν» τις περικοπές.

Σύμφωνα με τη Δημοκρατική βουλευτή, 6.000 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν την Πέμπτη στη Νέα Υόρκη, ενώ δεκάδες χιλιάδες άλλοι βγήκαν στους δρόμους της Φιλαδέλφειας, του Άινταχο, του Λος Άντζελες, του Ντένβερ και του Φοίνιξ, μεταξύ άλλων.

Επίσης, στη Νέα Υόρκη εκατοντάδες δικηγόροι συμμετείχαν σε μια ξεχωριστή εκδήλωση με τίτλο «National Law Day of Action», φωνάζοντας συνθήματα όπως: «Σεβαστείτε τους δικαστές μας, στηρίξτε τους. Σταθείτε πλάι σε αυτούς και τα δικαστήρια».

Κάποια μεγάλα δικηγορικά γραφεία έχουν ανακοινώσει ότι θα προσφέρουν δωρεάν νομικές υπηρεσίες αξίας εκατομμυρίων δολαρίων και έχουν κάνει πολλές υποχωρήσεις στον Τραμπ, σε μια προσπάθεια να αποφύγουν να τους επιβληθούν τιμωρητικά μέτρα από την κυβέρνηση. Άλλα γραφεία έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη κατά των απαιτήσεων του Ρεπουμπλικάνου.

Ομοσπονδιακοί δικαστές δηλώνουν ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει συμμορφωθεί με δικαστικές αποφάσεις που αφορούν την παροχή διεθνούς βοήθειας από τις ΗΠΑ, τις ομοσπονδιακές δαπάνες και την απόλυση ομοσπονδιακών υπαλλήλων. Η κυβέρνηση από την πλευρά της διαψεύδει ότι αψηφά τις δικαστικές αποφάσεις.

RIGHT NOW: A large crowd of protesters fill the streets of Atlanta for a May Day protest against Donald Trump.

Μεταξύ των ομιλητών στο Μανχάταν ήταν ο Ρεπουμπλικάνος Στιούαρτ Γκέρσον, που διετέλεσε αναπληρωτής υφυπουργός Δικαιοσύνης επί προεδρίας Τζορτζ Μπους και εκτέλεσε χρέη υπουργού Δικαιοσύνης επί προεδρίας Μπιλ Κλίντον. «Αφορά τη χώρα, όχι ένα κόμμα», δήλωσε στους συγκεντρωμένους, ενώ ανέφερε και τη συμβουλή που του έδωσε ο Τζορτζ Μπους όταν ο Κλίντον του ζήτησε να συμμετάσχει στο υπουργικό του συμβούλιο: «Δεν δηλώνεις πίστη σε ένα πρόσωπο, δηλώνεις πίστη στο Σύνταγμα».

Στο Λος Άντζελες οι διαδηλωτές στράφηκαν κατά του Ίλον Μασκ, του επικεφαλής της Amazonμ Τζεφ Μπέζος και της σκληρής στάσης του Τραμπ έναντι της μετανάστευσης, κρατώντας πανό με συνθήματα όπως: «Το εργατικό συνδικάτο του Λος Άντζελες στηρίζει τους μετανάστες» και «Αντισταθείτε στον Φασισμό».