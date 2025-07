Κύμα ψύχους ασυνήθιστης σφοδρότητας, ακόμη και για την καρδιά του χειμώνα του νότιου ημισφαιρίου, σαρώνει την Αργεντινή, καταρρίπτοντας ιστορικά χαμηλά θερμοκρασιών και προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον εννιά ανθρώπων στο κράτος της Λατινικής Αμερικής μέσα στις τελευταίες δέκα ημέρες, καθώς ο αριθμός των αστέγων έχει αυξηθεί θεαματικά, σύμφωνα με μη κυβερνητική οργάνωση ειδικευμένη στο ζήτημα.

Το κύμα του κρύου έγινε σφοδρότερο από την αρχή της εβδομάδας, με τα θερμόμετρα να δείχνουν –19° Κελσίου χθες Τετάρτη το ξημέρωμα στην πρωτεύουσα Μπουένος Άιρες: πρόκειται για τη χαμηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφτεί τα τελευταία 34 χρόνια, σύμφωνα με την αργεντίνικη μετεωρολογική υπηρεσία.

Στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας, καταγράφτηκαν –7,4° Κελσίου στην Ελ Παλομάρ, η χαμηλότερη θερμοκρασία εδώ και 58 χρόνια κι η δεύτερη χαμηλότερη από το 1935.

Snow on the beach ❄️🏖️ A cold snap has set all-time winter lows in Chile and Argentina. Local news reports that snow has not fallen in the coastal town of Miramar, Argentina, since 1991. pic.twitter.com/Axj0XEWqGW

— AccuWeather (@accuweather) July 1, 2025