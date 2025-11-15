Επιμέλεια: Εβελίνα Δαβάκη

Σφοδρή κακοκαιρία πλήττει σήμερα, Σάββατο 15 Νοεμβρίου, την ευρύτερη περιοχή της Γένοβας, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Εξαιτίας της συνεχούς βροχόπτωσης κατέρρευσε τείχος δημόσιου πάρκου και σημειώθηκαν ζημιές σε σταθμευμένα ΙΧ αυτοκίνητα.

Ανεμοστρόβιλος, παράλληλα, προκάλεσε ζημιές στην περιοχή του λιμανιού της πόλης, καθώς ξεριζώθηκαν δέντρα και έπεσαν κοντέινερ από μεγάλο ύψος, χωρίς να υπάρξουν τραυματίες. Από τους σφοδρούς ανέμους καταστράφηκε και η στέγη της δημοτικής επιχείρησης αποκομιδής απορριμμάτων.

Για την αντιμετώπιση της κατάστασης έχουν κινητοποιηθεί δυνάμεις της πυροσβεστικής, της αστυνομίας και της Πολιτικής Προστασίας.

Σε πολλές κεντρικές περιοχές της Γένοβας έχουν πλημμυρίσει ισόγεια σπίτια και ανισόπεδες διαβάσεις, ενώ η κίνηση διακόπηκε στην περιφερειακή οδό Αουρέλια, η οποία συνδέει την Ιταλία με τη Γαλλία.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, το κύμα κακοκαιρίας πρόκειται να επεκταθεί, τις επόμενες ώρες και σε άλλες περιοχές της βόρειας Ιταλίας, όπως και στην Τοσκάνη.

Tromba marina nel primo pomeriggio di sabato 15 novembre sul lungomare di Pegli, a Genova. Le forti raffiche di vento hanno ribaltato un furgone. Danni anche ai tetti dei palazzi, da quali sono caduti molti calcinacci. Trascinati via i cassonetti dell’immondizia. pic.twitter.com/gNoAJfoX5E — Local Team (@localteamit) November 15, 2025

🌪️I danni lungo la costa genovese non sono stati causati da un downburst, ma da 5 trombe marine che hanno fatto landfall a Pegli e Pra. Foto da La Voce di Genova. https://t.co/YMEby8ZTR8 pic.twitter.com/EjTLo4WeWD — Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall’Italia (@Italia24HLive) November 15, 2025

❗️Segnalati smottamenti nel Genovesato. Foto da Genova Pegli di Meteolanterna. pic.twitter.com/jEyZWHle4y — Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall’Italia (@Italia24HLive) November 15, 2025

#Maltempo #Genova, dal mattino decine di interventi dei #vigilidelfuoco in provincia: alberi e ponteggi pericolanti, allagamenti, frana in via alla Chiesa di San Geminiano.

A Serra Riccò soccorse persone bloccate in un centro sportivo a causa dell’acqua alta. La zona più colpita… pic.twitter.com/6G2MoJLHfz — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) November 15, 2025