Σφοδρή κακοκαιρία πλήττει σήμερα, Σάββατο 15 Νοεμβρίου, την ευρύτερη περιοχή της Γένοβας, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Εξαιτίας της συνεχούς βροχόπτωσης κατέρρευσε τείχος δημόσιου πάρκου και σημειώθηκαν ζημιές σε σταθμευμένα ΙΧ αυτοκίνητα.

 

Ανεμοστρόβιλος, παράλληλα, προκάλεσε ζημιές στην περιοχή του λιμανιού της πόλης, καθώς ξεριζώθηκαν δέντρα και έπεσαν κοντέινερ από μεγάλο ύψος, χωρίς να υπάρξουν τραυματίες. Από τους σφοδρούς ανέμους καταστράφηκε και η στέγη της δημοτικής επιχείρησης αποκομιδής απορριμμάτων.

Για την αντιμετώπιση της κατάστασης έχουν κινητοποιηθεί δυνάμεις της πυροσβεστικής, της αστυνομίας και της Πολιτικής Προστασίας.

 

Σε πολλές κεντρικές περιοχές της Γένοβας έχουν πλημμυρίσει ισόγεια σπίτια και ανισόπεδες διαβάσεις, ενώ η κίνηση διακόπηκε στην περιφερειακή οδό Αουρέλια, η οποία συνδέει την Ιταλία με τη Γαλλία.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, το κύμα κακοκαιρίας πρόκειται να επεκταθεί, τις επόμενες ώρες και σε άλλες περιοχές της βόρειας Ιταλίας, όπως και στην Τοσκάνη.

