Για άλλη μια φορά, ο Ντόναλντ Τραμπ προκαλεί σάλο με το απόλυτα κυνικό και απροκάλυπτο στυλ του. Ο Αμερικανός πρόεδρος υπερασπίστηκε χωρίς κανέναν ενδοιασμό το γεγονός ότι το 2025 έβγαλε το αστρονομικό ποσό των 1,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τα κρυπτονομίσματα, πετώντας την ατάκα πως «όλοι επωφελούνται» από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο!

«Όλοι επωφελούνται, εγώ έχω πολλά μετρητά»

Οι δηλώσεις του Τραμπ έγιναν σε δημοσιογράφους, δίπλα στο νέο προεδρικό αεροσκάφος –το οποίο μάλιστα αποτελεί… δώρο από το Κατάρ– λίγο πριν την απογείωσή του.

«Ξέρετε γιατί έβγαλα κέρδη; Επειδή το Χρηματιστήριο ανεβαίνει, όλοι επωφελούνται», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας με το γνώριμο ύφος του: «Δεν ξέρω αν είχα καλύτερη καριέρα στην πολιτική ή στις επιχειρήσεις, αλλά είχα σπουδαία καριέρα στις επιχειρήσεις. Επομένως, όλοι επωφελούμαστε. Εγώ επωφελούμαι επειδή έχω πολλά χρήματα και πολλά μετρητά».

Όταν στριμώχτηκε από τις ερωτήσεις για το αν χρησιμοποιεί το προεδρικό αξίωμα για να πλουτίσει, ο Ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος πέταξε την μπάλα στην εξέδρα, ισχυριζόμενος ότι τα εισοδήματά του βρίσκονται σε «τυφλά καταπιστεύματα» (blind trusts) και τα διαχειρίζονται ανεξάρτητες δομές. «Δεν ασχολούμαι προσωπικά με τα οικονομικά μου… Επενδύουν τα χρήματά μου και εγώ δεν τους μιλάω», επέμεινε, αν και η πραγματικότητα τον διαψεύδει.

Το κόλπο με το $TRUMP και η «απορρύθμιση»

Σύμφωνα με τα επίσημα έγγραφα της ομοσπονδιακής υπηρεσίας κυβερνητικής δεοντολογίας (OGE), τα 1,2 δισ. δολάρια δεν ήρθαν από το… παρελθόν. Προέρχονται απευθείας από τη νεοφυή επιχείρησή του World Liberty Financial και το κρυπτονόμισμα που φέρει το όνομά του, το $TRUMP, το οποίο άρχισε να πουλιέται σαν τρελό λίγες μόλις ώρες πριν από την ορκωμοσία του τον Ιανουάριο του 2025!

Το μεγάλο σκάνδαλο, για το οποίο κατηγορείται έντονα για σύγκρουση συμφερόντων, είναι ότι ο Τραμπ έβγαλε αυτά τα δισεκατομμύρια την ίδια ώρα που, ως πρόεδρος, περνούσε νόμους για την πλήρη απορρύθμιση της αγοράς των κρυπτονομισμάτων. Με απλά λόγια: με τις πολιτικές του αποφάσεις απογείωσε τις τιμές των crypto, φουσκώνοντας ταυτόχρονα τις δικές του τσέπες.