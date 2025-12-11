Την επιθυμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δει πρόοδο στο Κυπριακό εξέφρασε στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, ο ειδικός απεσταλμένος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Γιοχάνες Χαν, προσερχόμενος στο Προεδρικό Μέγαρο.

Ο κ. Χαν είπε στον κ. Χριστοδουλίδη ότι «η Ευρώπη στηρίζεται πάρα πολύ σε εσάς για να βρείτε μια καλή σχέση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, έτσι ώστε να ανοίξει ο δρόμος όχι μόνο για την επανέναρξη των συνομιλιών, αλλά και για τη λύση του Κυπριακού». Εξέφρασε την πεποίθηση ότι μετά από τόσες δυσκολίες, έφτασε η ώρα για αποτελέσματα και πως υπάρχει ευκαιρία για λύση του προβλήματος.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης διαβεβαίωσε τον Ευρωπαίο απεσταλμένο πως αν εξαρτιόταν από τον ίδιο, θα επιτυγχάνονταν λύση του Κυπριακού, τονίζοντας εκ νέου τον ρόλο που πρέπει να διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στις προσπάθειες εξεύρεσης λύσης.

Κοινή συνάντηση με Ολγκίν

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε στη σημερινή κοινή συνάντηση των ηγετών με την απεσταλμένη του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, διαβεβαιώνοντας τον κ. Χαν ότι είναι έτοιμος να συζητήσει την ουσία του Κυπριακού. «Μεταβαίνω στη σημερινή συνάντηση με στόχο την επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που διακόπηκαν το καλοκαίρι του 2017». Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη σημερινή συνάντηση, την πρώτη κοινή μετά την εκλογή του Τουφάν Ερχιουρμάν, θα συζητηθούν μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και συγκεκριμένα η υλοποίηση των όσων συμφωνήθηκαν με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, στα οποία περιλαμβάνονται και η διάνοιξη νέων οδοφραγμάτων, αλλά και μέτρα, τα οποία θα διαμορφώσουν ένα καλό κλίμα ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Επίσκεψη στη ΔΕΑ

Άλλωστε, στο πλαίσιο διαμόρφωσης ενός κλίματος συνεργασίας, οι Χριστοδουλίδης-Ερχιουρμάν πραγματοποίησαν σήμερα κοινή επίσκεψη στο ανθρωπολογικό εργαστήρι της Διερευνητικής Επιτροπής για τους Αγνοούμενους. Κατά την επίσκεψη, ενημερώθηκαν για το έργο της δικοινοτικής επιτροπής για τον εντοπισμό Ελληνοκύπριων και Τουρκοκύπριων αγνοούμενων από τις δύο περιόδους βίας στο νησί. Υπολογίζεται ότι από την ίδρυσή της, η ΔΕΑ έχει καταφέρει να ταυτοποιήσει 1047 αγνοούμενα πρόσωπα, 255 Τουρκοκύπριους και 752 Ελληνοκύπριους, και να επιστρέψει τα οστά στις οικογένειές τους.

Πηγή: Deutsche Welle