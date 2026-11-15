Την ανάγκη επανέναρξης των συνομιλιών για το Κυπριακό από το σημείο στο οποίο διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά το 2017 υπογραμμίζει η Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία του Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία, υπό την προεδρία του Χρίστου Καραολή, εκπροσωπεί περισσότερους από 300.000 Βρετανούς πολίτες κυπριακής καταγωγής, συλλόγους και οργανώσεις, με δύο ξεχωριστές επιστολές προς τον Βρετανό Πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ και τον Πρέσβη της Τουρκίας στο Λονδίνο, Οσμάν Κοράι Ερτάς, με αφορμή τη σημερινή 43η επέτειο από την παράνομη ανακήρυξη του ψευδοκράτους το 1983.

Η επιστολή στον Βρετανό Πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ και το «όχι» στον Σινιρλίογλου

Απευθυνόμενη στον Βρετανό Πρωθυπουργό, η Ομοσπονδία υπενθυμίζει τις ιστορικές και συνταγματικές υποχρεώσεις του Ηνωμένου Βασιλείου έναντι της Κυπριακής Δημοκρατίας βάσει της Συνθήκης Εγγυήσεων, καλώντας το Λονδίνο να ασκήσει την επιρροή του ώστε η Τουρκία να επιστρέψει εποικοδομητικά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για μια λύση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, μία κυριαρχία, μία διεθνή νομική προσωπικότητα και μία ιθαγένεια, σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Στο κείμενο εξαίρεται η διαχρονική βρετανική πολιτική μη αναγνώρισης του ψευδοκράτους, από τη στάση της Μάργκαρετ Θάτσερ το 1983 έως την πρόσφατη επαναβεβαίωση της στήριξης στη διαδικασία του ΟΗΕ από τον Υφυπουργό Εξωτερικών αρμόδιο για θέματα Ευρώπης, Λόρδο Γουντ.

Παράλληλα, η Ομοσπονδία ζητά από τη βρετανική κυβέρνηση να μην υποστηρίξει την υποψηφιότητα του Φεριντούν Σινιρλίογλου, τον οποίο προτείνει η Τουρκία για τη θέση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Όπως τονίζεται, οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την Τουρκία εντός και εκτός συνόρων, καθώς και η συστηματική μη συμμόρφωσή της με αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ψηφίσματα του ΟΗΕ, καθιστούν αδιανόητη την ανάληψη της ηγεσίας του Οργανισμού από τον υποψήφιό της, την ώρα που ο επικεφαλής του ΟΗΕ οφείλει να υπερασπίζεται το διεθνές δίκαιο, ιδίως στο Κυπριακό.

Μήνυμα προς την Τουρκία για εγκατάλειψη της διχοτόμησης

Στην επιστολή της προς τον Τούρκο Πρέσβη στο Λονδίνο, Οσμάν Κοράι Ερτάς, η Ομοσπονδία καλεί την Άγκυρα να εγκαταλείψει την πολιτική της μόνιμης διχοτόμησης και να επιστρέψει στις συνομιλίες για την επανένωση της Κύπρου, επισημαίνοντας ότι 43 χρόνια μετά την παράνομη ανακήρυξη, η Τουρκία παραμένει η μοναδική χώρα διεθνώς που αναγνωρίζει το ψευδοκράτος. Υπογραμμίζει, δε, ότι η Κυπριακή Δημοκρατία προστατεύει τα δικαιώματα όλων των πολιτών της, έχοντας εκδώσει πάνω από 100.000 διαβατήρια και δελτία ταυτότητας σε Τουρκοκυπρίους, διασφαλίζοντας τη διεθνή αναγνώριση και την ελεύθερη μετακίνησή τους, ενώ σημειώνει πως «εάν η Τουρκία ενδιαφέρεται πραγματικά για τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων», η επανένωση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί τη μόνη βιώσιμη προοπτική.

Τέλος, η Ομοσπονδία σημειώνει ότι ο τερματισμός της κατοχής θα άνοιγε τον δρόμο για ευρύτερη συνεργασία της Τουρκίας με την ΕΕ και τη διεθνή κοινότητα, υπενθυμίζοντας τη θέση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, ότι η ευρωπαϊκή πορεία της Άγκυρας συνδέεται άρρηκτα με την επανέναρξη των συνομιλιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της.