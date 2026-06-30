Ο Βαντίμ Ερμολάεφ έχει έντονη επιχειρηματική και εταιρική δραστηριότητα στην Κύπρο, η οποία αποτελεί τη βάση της διεθνούς του δραστηριότητας, αλλά και το βασικό εργαλείο για τον έλεγχο των επιχειρήσεών του στην Ουκρανία.

Το 2019 αποποιήθηκε την ουκρανική υπηκοότητα και έλαβε την κυπριακή. Έκτοτε ζεί μονίμως εκτός Ουκρανίας.

Οι δραστηριότητές του στην Κύπρο επικεντρώνονται σε τρεις κύριους άξονες:

Εταιρείες συμμετοχών (Holding Companies)

Όπως πολλοί μεγάλοι επιχειρηματίες της Ανατολικής Ευρώπης, ο Ερμολάεφ χρησιμοποιεί ένα πλέγμα κυπριακών εταιρειών (offshore και holdings) για να ελέγχει τα εργοστάσια και τις επενδύσεις του στην Ουκρανία.

· Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η AXOR Industry (μεγάλη βιομηχανία παραγωγής εξαρτημάτων για παράθυρα και πόρτες στο Ντνίπρο). Η εταιρεία αυτή ανήκει επίσημα στην κυπριακή οντότητα Funama Holdings Limited, με τον ίδιο τον Ερμολάεφ να εμφανίζεται ως ο τελικός δικαιούχος (UBO) μέσω Κύπρου.

Οι εταιρείες στην Κύπρο

Σύμφωνα με τα επίσημα αρχεία του Εφόρου Εταιρειών της Κυπριακής Δημοκρατίας:

· Ο Ερμολάεφ εμφανίζεται ως διευθυντής στην εταιρεία Vespano Ltd, η οποία ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2019 με έδρα τη Λεμεσό και παραμένει ενεργή.

· Σε παλαιότερες διεθνείς εταιρικές καταχωρίσεις (όπως στο Ηνωμένο Βασίλειο για την εταιρεία Business Consulting Agency Ltd), έχει δηλώσει ως επίσημη διεύθυνση αλληλογραφίας και κατοικίας του περιοχή στη Γερμασόγεια της Λεμεσού.

Υπηκοότητα και διεθνής Προστασία

Ο Ερμολάεφ έλαβε την κυπριακή υπηκοότητα (μέσω των τότε επενδυτικών προγραμμάτων). Ο ίδιος έχει δηλώσει σε συνεντεύξεις του (π.χ. στο Forbes) ότι αποποιήθηκε την ουκρανική υπηκοότητα, επιλέγοντας την Κύπρο ως μόνιμη φορολογική και επιχειρηματική του έδρα, κυρίως για λόγους «διεθνούς νομικής προστασίας» των κεφαλαίων του.

* Η εμπλοκή του γιου του (Πρόσφατη Επικαιρότητα): Στα τέλη του 2025, οι αρχές στην Κύπρο προχώρησαν στη σύλληψη του 35χρονου γιου του, Αρτούρ Ερμολάεφ (Artur Yermolayev).

Η σύλληψη συνδέθηκε με διεθνή έρευνα για παράνομα τηλεφωνικά κέντρα (call centers) και διαδικτυακές απάτες (phone scams) που δρούσαν και μέσω Κύπρου.

Την άνοιξη του 2026, ο γιος του ήρθε σε δικαστικό συμβιβασμό με τις ευρωπαϊκές αρχές (συγκεκριμένα της Εσθονίας), συμφωνώντας να καταβάλει το ποσό των 8,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποφυλάκηση και τον τερματισμό της δίωξής του.

Ποιος είναι ο Ουκρανός Ολιγάρχης

Ο Βαντίμ Ερμολάεφ (ή Γερμολάεφ, αγγλικά: Vadym Iermolaiev ή Vadim Yermolayev, ουκρανικά: Вадим Єрмолаєв) είναι εξαιρετικά αναγνωρίσιμος Ουκρανός επιχειρηματίας, επενδυτής και ολιγάρχης. Θεωρείται ένας από τους πιο ισχυρούς ανθρώπους της πόλης Ντνίπρο (Dnipro) και ο μεγαλύτερος κατασκευαστής ακινήτων (real estate developer) στην περιοχή.

Βιογραφικά Στοιχεία & Υπηκοότητα

· Γέννηση: 13 Μαΐου 1968 στο Ντνίπρο της Ουκρανίας.

· Σπουδές: Αποφοίτησε από το Τεχνολογικό και Οικονομικό Κολλέγιο του Ντνιπροπετρόφσκ το 1987.

· Υπηκοότητα: Το 2019 αποποιήθηκε την ουκρανική υπηκοότητα και απέκτησε την κυπριακή υπηκοότητα. Μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022, εγκατέλειψε οριστικά τη χώρα και ζούσε στην Ευρώπη.

Επιχειρηματική δραστηριότητα & περιουσία

Ο Ερμολάεφ ξεκίνησε την επιχειρηματική του δραστηριότητα τη δεκαετία του ’90:

· Όμιλος Alef: Το 1995 ίδρυσε την εταιρεία Primus inter pares, η οποία το 1997 μετονομάστηκε σε Alef. Πρόκειται για έναν τεράστιο βιομηχανικό και επενδυτικό όμιλο με περισσότερες από 13 θυγατρικές που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα, την παραγωγή δομικών υλικών, ιατρικών εργαλείων και το real estate.

· Alef Estate: Ιδρύθηκε το 2001 και άλλαξε ριζικά την αρχιτεκτονική εικόνα του Ντνίπρο. Στα εμβληματικά του έργα περιλαμβάνονται το εμπορικό κέντρο Most-City (το μεγαλύτερο στην Ουκρανία όταν χτίστηκε), το Cascade Plaza, το Bosphorus και ο πεζόδρομος Katerynoslavsky Boulevard.

· Το 2021, ο όμιλος επανεκκίνησε το φιλόδοξο έργο Brama, το οποίο περιλαμβάνει έναν πύργο 54 ορόφων, σχεδιασμένο να γίνει το ψηλότερο κτίριο κατοικιών στην Ουκρανία.

· Οικονομική επιφάνεια: Κατατάσσεται σταθερά ανάμεσα στους πλουσιότερους ανθρώπους της Ουκρανίας (το 2020 το περιοδικό Focus τον κατέταξε στην 23η θέση). Η περιουσία του έχει εκτιμηθεί κατά καιρούς από το Forbes και άλλες οικονομικές εκδόσεις μεταξύ 170 και 320 εκατομμυρίων δολαρίων.

Κυρώσεις από την Ουκρανία (2023)

Τον Δεκέμβριο του 2023, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατόπιν απόφασης του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας και Άμυνας (NSDC), επέβαλε 10ετείς προσωπικές κυρώσεις στον Ερμολάεφ.

Ο λόγος των κυρώσεων: Σύμφωνα με τις ουκρανικές υπηρεσίες ασφαλείας, ο επιχειρηματίας συνέχιζε να διατηρεί εμπορικές δραστηριότητες (κυρίως στον τομέα των αλκοολούχων ποτών) σε προσωρινά κατεχόμενα από τη Ρωσία εδάφη, όπως η Κριμαία και το Μπερντιάνσκ, πληρώνοντας φόρους στον ρωσικό προϋπολογισμό παρά τον πόλεμο. Λόγω αυτών των κυρώσεων, πολλά από τα περιουσιακά του στοιχεία εντός της Ουκρανίας δεσμεύτηκαν.