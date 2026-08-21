Σοβαρή υπόθεση πιθανής παραμέλησης ανηλίκου εξετάζουν οι Αρχές στην Κύπρο, μετά τον εντοπισμό μιας 11χρονης χωρίς την παρουσία ενήλικα στην κατοικία της. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που διερευνώνται, το παιδί φέρεται να είχε παραμείνει μόνο του για δύο ημέρες.

Η Αστυνομία ενημερώθηκε αργά χθες το βράδυ και αστυνομικοί έσπευσαν στο σπίτι της οικογένειας, όπου βρήκαν το κορίτσι μόνο.

Ο πατέρας φέρεται να είχε ταξιδέψει στην Αλβανία

Κατά την επικοινωνία τους με την 11χρονη, οι αστυνομικοί φέρεται να πληροφορήθηκαν ότι ο πατέρας της είχε ταξιδέψει στο εξωτερικό για να παρακολουθήσει ποδοσφαιρικό αγώνα και απουσίαζε τις τελευταίες δύο ημέρες.

Με βάση τα στοιχεία που εξετάζονται, ο πατέρας είχε μεταβεί στην Αλβανία για την εκτός έδρας αναμέτρηση της Πάφος FC με την Ντινάμο Σίτι.

Ο αγώνας πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ στο Ελμπασάν, στο πλαίσιο των πλέι οφ του UEFA Conference League. Για την αναμέτρηση είχε οργανωθεί και επίσημη εκδρομή φιλάθλων, με αναχώρηση από την Πάφο στις 19 Αυγούστου.

Υπό την προστασία των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας

Μετά τον εντοπισμό της ανήλικης, ενημερώθηκαν οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, οι οποίες ανέλαβαν την προστασία και τη φροντίδα της.

Παράλληλα, η Αστυνομία διερευνά υπόθεση κακομεταχείρισης παιδιού σε βάρος του πατέρα.

Οι έρευνες συνεχίζονται. Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστό αν ο πατέρας έχει επιστρέψει στην Κύπρο ούτε αν έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος του.