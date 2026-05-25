Σε πανηγυρικό κλίμα πραγματοποιήθηκε σήμερα, στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, η επίσημη τελετή ανακήρυξης των 56 νέων βουλευτών που εξελέγησαν στις χθεσινές βουλευτικές εκλογές. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε παρουσία πολιτικών αρχηγών, στελεχών κομμάτων, συγγενών και φίλων των εκλεγέντων, σηματοδοτώντας τη νέα σύνθεση της Βουλής των Αντιπροσώπων που αναμένεται να συνέλθει για πρώτη φορά στις 4 Ιουνίου.

Η τελετή ξεκίνησε με την ανακήρυξη των βουλευτών που εξασφάλισαν έδρα μέσω της πρώτης κατανομής με αλφαβητική σειρά των κομμάτων και ανάλογα με τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης σε κάθε κόμμα. Την ανακήρυξη των βουλευτών της επαρχίας Λευκωσίας πραγματοποίησε ο Έφορος Εκλογής Λευκωσίας, Ανδρέας Χατζηπάκκος.

Από το ΑΚΕΛ ανακηρύχθηκαν ο Γενικός Γραμματέας Στέφανος Στεφάνου, οι Γιώργος Λουκαΐδης, Χρίστος Χριστοφίδης και Άριστος Δαμιανού.

Από το ΑΛΜΑ εξελέγη ο Πρόεδρος του κόμματος Οδυσσέας Μιχαηλίδης.

Από τον ΔΗΣΥ ανακηρύχθηκαν οι Δημήτρης Δημητρίου, Γιώργος Παμπορίδης, Σάβια Ορφανίδου, Ανδρέας Κωνσταντίνου και Χαράλαμπος Πετρίδης. Η εκλογή του Ανδρέα Κωνσταντίνου αναμένεται να οδηγήσει και σε εκλογική διαδικασία για τη θέση του Αντιδημάρχου στο Δημοτικό Διαμέρισμα Αγλαντζιάς.

Από το ΔΗΚΟ ανακηρύχθηκε ο Πρόεδρος του κόμματος Νικόλας Παπαδόπουλος, από το ΕΛΑΜ ο Πρόεδρος Χρίστος Χρίστου, ενώ από το κίνημα Άμεση Δημοκρατία ανακηρύχθηκε ο Γιάννης Λαουρής, μετά την αποποίηση της έδρας από τον Πρόεδρο του κινήματος, Φειδία Παναγιώτου που παραμένει στη θέση του Ευρωβουλευτή.

Στην επαρχία Λεμεσού, όπου την ανακήρυξη πραγματοποίησε η Έφορος Εκλογής Έμιλυ Διονυσίου, από το ΑΚΕΛ ανακηρύχθηκαν οι Εφραίμ Χρίστου και Μαρίνα Νικολάου, με τον πρώτο να καταγράφεται ως ο νεότερος ηλικιακά βουλευτής της νέας Βουλής, ηλικίας 24 ετών. Από το ΔΗΚΟ εξελέγη ο Πανίκος Λεωνίδου, από τον ΔΗΣΥ οι Φωτεινή Τσιρίδου, Γιώργος Καραϊσκάκης και Μιχάλης Φελλάς, ενώ από το ΕΛΑΜ ανακηρύχθηκε ο Πολύς Ανωγυριάτης.

Στην επαρχία Αμμοχώστου, η Έφορος Εκλογής Φλωρεντία Γεωργίου ανακήρυξε από το ΑΚΕΛ τους Νίκο Κέττηρο και Γιώργο Κουκουμά, από τον ΔΗΣΥ τους Γιώργο Κάρουλλα, Νίκο Γεωργίου και Γιώργο Λυσσανδρίδη, ενώ από το ΕΛΑΜ τον Λίνο Παπαγιάννη.

Από την επαρχία Λάρνακας, όπου Έφορος Εκλογής ήταν η Γεωργία Λοϊζιά, ανακηρύχθηκαν ο Ανδρέας Πασιουρτίδης από το ΑΚΕΛ και η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου.

Στην Πάφο, η Έφορος Εκλογής Ευφροσύνη Γεωργίου Φλουρέντζου ανακήρυξε τον Βαλεντίνο Φακοντή από το ΑΚΕΛ και τον Χαράλαμπο Πάζαρο από τον ΔΗΣΥ.

Βουλευτές που ανακηρύχθηκαν από τη δεύτερη και τρίτη κατανομή

Ακολούθησε η διαδικασία ανακήρυξης των βουλευτών που εξελέγησαν μέσω της δεύτερης και τρίτης κατανομής, την οποία πραγματοποίησε ο Γενικός Έφορος Εκλογών Ελίκκος Ηλία. Στη Λευκωσία ανακηρύχθηκαν ο Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου από το ΑΚΕΛ, η Ειρήνη Χαραλαμπίδου από το ΑΛΜΑ, οι Χριστιάνα Ερωτοκρίτου και Χρύσης Παντελίδης από το ΔΗΚΟ, καθώς και οι Μάριος Πελεκάνος και Ανδρέας Παπαχαραλάμπους από το ΕΛΑΜ.

Στη Λεμεσό ανακηρύχθηκαν η Αργεντούλλα Ιωάννου από το ΑΚΕΛ, ο Μιχάλης Παρασκευάς από το ΑΛΜΑ, ο Δημήτρης Σούγλης από την Άμεση Δημοκρατία, ο Μιχάλης Κουνούνης από τον ΔΗΣΥ και ο Ευγένιος Χαμπουλλάς από το ΕΛΑΜ.

Στην Αμμόχωστο ανακηρύχθηκαν ο Γιαννάκης Γαβριήλ από το ΑΚΕΛ, η Λίτσα Δρουσιώτου από το ΑΛΜΑ, η Νταϊάνα Λουσία Κωνσταντινίδη από την Άμεση Δημοκρατία, ο Ζαχαρίας Κουλίας από το ΔΗΚΟ και ο Λίνος Χατζηγεωργίου από το ΕΛΑΜ.

Από τη Λάρνακα ανακηρύχθηκαν ο Πανίκος Ξιούρουππας από το ΑΚΕΛ, ο Ανδρέας Αποστόλου από το ΔΗΚΟ, ο Πρόδρομος Αλαμπρίτης από τον ΔΗΣΥ και ο Σωτήρης Ιωάννου από το ΕΛΑΜ. Στην Πάφο ανακηρύχθηκαν ο Δημήτρης Μπάρος από την Άμεση Δημοκρατία, ο Χρύσανθος Σαββίδης από το ΔΗΚΟ και η Νικολέττα Κωνσταντίνου από τον ΔΗΣΥ, ενώ στην Κερύνεια ανακηρύχθηκαν η Αναστασία Χάσικου από το ΑΚΕΛ, ο Αδάμος Ασπρής από το ΔΗΚΟ και ο Δήμος Γεωργιάδης από τον ΔΗΣΥ.

Κατά τη διάρκεια της τελετής παρουσιάστηκαν επίσης οι εκπρόσωποι των θρησκευτικών ομάδων στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Ως αντιπρόσωπος των Μαρωνιτών ανακηρύχθηκε μετά από εκλογική διαδικασία ο Πέτρος Νακούζης.

Παράλληλα υπενθυμίστηκε ότι ο Βαρτκές Μαχτεσιάν ως αντιπρόσωπος της θρησκευτικής ομάδας των Αρμενίων και η Αντωνέλλα Λύδια Μαντοβάνη ως αντιπρόσωπος της θρησκευτικής ομάδας των Λατίνων είχαν ήδη ανακηρυχθεί από τις 7 Μαΐου 2026 χωρίς ανθυποψηφίους.

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας σφράγισε και επίσημα τη σύνθεση της νέας Βουλής των Αντιπροσώπων, η οποία καλείται να διαχειριστεί μια νέα πολιτική πραγματικότητα με ανακατατάξεις στον κομματικό χάρτη, νέα πρόσωπα, αλλά και σημαντική παρουσία νέων πολιτικών σχηματισμών στη νέα κοινοβουλευτική περίοδο.