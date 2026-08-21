Αναστάτωση προκλήθηκε στην Αγία Νάπα, τα ξημερώματα της Παρασκευής 21 Αυγούστου, όταν διαπράχθηκε απόπειρα δολοφονίας εναντίον ενός 33χρονου Ελληνοκύπριου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του κυπριακού μέσου philenews.com, φέρεται πως ο νεαρός άνδρας είναι αδελφός ισοβίτη, ο οποίος έχει καταδικαστεί με άλλα πρόσωπα για το τετραπλό φονικό στην Αγία Νάπα τον Ιούνιο του 2016.

Το χρονικό της απόπειρας δολοφονίας

Λίγο πριν τις 06:00 τα ξημερώματα, ο 33χρονος οδηγούσε στην περιοχή Κόκκινες και δέχθηκε πυροβολισμούς από άγνωστα πρόσωπα. Δεν τραυματίστηκε από την επίθεση, ωστόσο προκλήθηκαν ζημιές στο αυτοκίνητό του.

Αστυνομικές πηγές της Κύπρου αποκαλύπτουν πως οι δράστες έστησαν καρτέρι λίγα μέτρα έξω από το σπίτι του. Όταν αυτός επιχείρησε να στρίψει δεξιά προς την οικία του, άνοιξαν πυρ πετυχαίνοντας το όχημα του.

Λίγη ώρα μετά την απόπειρα δολοφονίας, εντοπίστηκε ένα αυτοκίνητο σε ανοιχτό χώρο στην περιοχή Αυγόρου να καίγεται. Ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας Αμμοχώστου, Ανδρέας Κωνσταντίνου ανέφερε πως το φλεγόμενο όχημα συνδέθηκε με την απόπειρα φόνου και φαίνεται πως ήταν αυτό που χρησιμοποίησαν οι δράστες.

Το αυτοκίνητο ήταν μάρκας Volvo που είχε πλαστούς αριθμούς εγγραφής και σύμφωνα με πληροφορίες είχε κλαπεί. Οι έρευνες της αστυνομίας ξεκίνησαν και επικεντρώνονται στον εντοπισμό τεκμηρίων που πρόκειται να οδηγήσουν στους δράστες.

Το τετραπλό φονικό του Ιουνίου του 2016 στην Αγία Νάπα

Τέσσερις άνθρωποι δολοφονήθηκαν στις 23 Ιουνίου του 2016. Το περιστατικό αυτό για την Κύπρο αποτελεί είναι ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα των τελευταίων χρόνων. Ο αδελφός του 33χρονου που δέχθηκε την επίθεση με όπλα τα ξημερώματα της Παρασκευής 21 Αυγούστου, έχει καταδικαστεί για αυτή την εγκληματική ενέργεια μαζί με άλλα πρόσωπα.

Την ίδια ημερομηνία το 2012, τέσσερα χρόνια πριν, είχε προηγηθεί ένα πενταπλό φονικό και πάλι στην Αγία Νάπα.

Στόχος και τις δύο φορές ήταν ο επιχειρηματίας Φάνος Καλοψιδιώτης, ο οποίος έπεσε νεκρός στην δεύτερη εγκληματική ενέργεια εναντίον του, μαζί με τον λοχία της Αστυνομίας Ηλία Χατζηευθυμίου και τη σύζυγό του Σκεύη. Σημειώνεται πως νεκρός εντοπίστηκε και ένας εκ των δραστών της δολοφονικής ενέδρας που έγινε σε εστιατόριο, μπροστά στα μάτια δεκάδων θαμώνων λίγα λεπτά μετά τις 10 το βράδυ της 23η Ιουνίου.