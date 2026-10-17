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Ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδώρου, συναντήθηκε στο Στρατηγείο του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς με τον Αναπληρωτή Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας του Βασιλείου του Μπαχρέιν H.E. Sheikh Khalid bin Ali bin Jaber Al Khalifa, ο οποίος συνοδευόταν από μέλη της αντιπροσωπείας του.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή απόψεων επί θεμάτων περιφερειακής ασφάλειας και άμυνας, ενώ διερευνήθηκαν δυνατότητες περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος

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