Με επιτυχία ολοκληρώθηκε στη θαλάσσια περιοχή της Κρήτης η πολυεθνική διακλαδική άσκηση «ΜΕΔΟΥΣΑ-15/2026», η οποία πραγματοποιήθηκε το διάστημα από τις 10 έως τις 18 Σεπτεμβρίου.

Στην ευρεία αυτή στρατιωτική σύμπραξη έλαβαν μέρος αεροναυτικές δυνάμεις και εξειδικευμένες ομάδες ειδικών επιχειρήσεων από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Αίγυπτο, τη Γαλλία και την Ιταλία, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο συντονισμού και επιχειρησιακής ετοιμότητας των συμμετεχουσών χωρών.

Δυναμική παρουσία είχε η Εθνική Φρουρά της Κύπρου, η οποία συνέβαλε ενεργά στους ελιγμούς και τα σενάρια της άσκησης διαθέτοντας το Πλοίο Ανοιχτής Θαλάσσης «ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ» της Διοίκησης Ναυτικού, ένα ελικόπτερο AW-139 της Διοίκησης Αεροπορίας, καθώς και επίλεκτη Ομάδα Ειδικών Επιχειρήσεων της Μονάδας Υποβρυχίων Καταστροφών (ΜΥΚ).

Την τελική φάση της άσκησης παρακολούθησαν, ο Αρχηγός Εθνικής Φρουράς Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδώρου, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης και ο Αρχηγός Ενόπλων Δυνάμεων της Αιγύπτου Αντιστράτηγος Ahmed Fathy Ibrahim Khalifa, εν πλω επί της Φρεγάτας ΨΑΡΑ του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού.

Κατά τη διάρκεια της άσκησης, εκτελέστηκαν επιχειρησιακά σενάρια, τα οποία περιλάμβαναν μεταξύ άλλων, νηοψία, συνδυασμένη αποβατική ενέργεια καθώς και εικονικές αεροπορικές προσβολές από επιθετικά ελικόπτερα και μαχητικά αεροσκάφη.

Η άσκηση ΜΕΔΟΥΣΑ έχει ως στόχο την αναβάθμιση της διαλειτουργικότητας και συνεργασίας μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων των συμμετεχουσών χωρών, σε επιχειρησιακό και τακτικό επίπεδο.