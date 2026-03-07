Στη σύλληψη ενός 28χρονου Αζέρου και μιας νεαρής Λετονής, για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν, προχώρησαν οι κυπριακές Αρχές, έπειτα από πληροφορίες που έλαβαν από ξένη Υπηρεσία Πληροφοριών.

Κατόπτευαν στόχους ισραηλινού ενδιαφέροντος

Σύμφωνα με τα στοιχεία που διαβιβάστηκαν στις κυπριακές Αρχές, όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, ο 28χρονος Αζέρος και η νεαρή Λετονή είχαν προχωρήσει κατά το διάστημα της παραμονής τους στην Κύπρο σε κατόπτευση στόχων ισραηλινού ενδιαφέροντος πρωτίστως και συγκεκριμένα στην πόλη της Πάφου. Πρόκειται για συναγωγές και άλλου τύπου στόχους ισραηλινού ενδιαφέροντος.

