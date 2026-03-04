Στα ανοικτά της Κύπρου πλέει πλέον και η γαλλική φρεγάτα Λανγκεντόκ, στο πλαίσιο ενίσχυσης της κυπριακής αεράμυνας. Ο Εμμανουέλ Μακρόν, σε διάγγελμά του προς τον γαλλικό λαό χθες, ανακοίνωσε την απόφασή του να λάβει επιπρόσθετα μέτρα για την προστασία της Κύπρου, όπως δημοσίευσε το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου (ΡΙΚ).

Ο Γάλλος πρόεδρος τόνισε ότι η Κύπρος αποτελεί σύμμαχο χώρα με την οποία η Γαλλία έχει πρόσφατα υπογράψει σημαντικές συμφωνίες και ότι, σε συνεργασία με ευρωπαϊκούς εταίρους, ξεκινώντας από την Ελλάδα, θα προωθήσει την ασφάλεια στην ανατολική Μεσόγειο.

Παράλληλα, ο Μακρόν γνωστοποίησε ότι έδωσε εντολή στο αεροπλανοφόρο Σαρλ ντε Γκολ να κατευθυνθεί προς τη Μεσόγειο.

Σήμερα αναμένεται να επιβεβαιωθεί και η συνδρομή της Γερμανίας, ενώ χθες πραγματοποιήθηκε επικοινωνία μεταξύ των αρχηγών των ενόπλων δυνάμεων των δύο χωρών σε επιχειρησιακό επίπεδο.

Σύσκεψη στην Ιταλία για το ενδεχόμενο αποστολής πολεμικού πλοίου

Η ασφάλεια της Κύπρου και οι εξελίξεις στη νοτιοανατολική Μεσόγειο βρέθηκαν στο επίκεντρο μιας έκτακτης σύσκεψης της ιταλικής κυβέρνησης στη Ρώμη, καθώς η ένταση στη σύγκρουση με το Ιράν δημιουργεί έντονη ανησυχία για την ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με ιταλικά μέσα, όπως το The Socialist, η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι συγκάλεσε στο Παλάτσο Κίτζι συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι και τον υπουργό Άμυνας Γκουίντο Κροσέτο, με στόχο την αξιολόγηση μέτρων υποστήριξης των συμμάχων στη Μέση Ανατολή αλλά και την ενίσχυση της ασφάλειας της Κύπρου, η οποία θεωρείται εκτεθειμένη στις συνέπειες της περιφερειακής έντασης.

Στο τραπέζι βρίσκεται η πιθανή αποστολή ιταλικής φρεγάτας στα ανοικτά της Κύπρου, με αποστολή την ενίσχυση της αεράμυνας και την προστασία της εμπορικής ναυσιπλοΐας. Τα πολεμικά πλοία τύπου FREMM διαθέτουν ραντάρ ικανό να εντοπίζει απειλές σε απόσταση έως και 200 χιλιομέτρων, καθώς και πυραύλους Aster 30 με εμβέλεια περίπου 100 χιλιομέτρων.

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στο πυροβόλο των 76 χιλιοστών ταχείας βολής, που έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματικό κατά των drones, απειλής που χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο στη στρατηγική του Ιράν και των συμμάχων του.

Εναλλακτικά, εξετάζεται η ανάπτυξη του αντιτορπιλικού Caio Duilio, εξοπλισμένου με ένα από τα ισχυρότερα ραντάρ του ιταλικού στόλου και δυνατότητα αεράμυνας έως και 350 χιλιομέτρων, προσφέροντας μεγαλύτερη προστασία έναντι πυραυλικών και βαλλιστικών απειλών.

Παράλληλα, η Ρώμη εκφράζει έντονη ανησυχία για τις συνέπειες μιας ενδεχόμενης διακοπής της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται μεγάλο μέρος των παγκόσμιων ενεργειακών ροών. Μια παρατεταμένη κρίση θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου, με άμεση επίδραση στην ευρωπαϊκή οικονομία.

Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση Μελόνι εξετάζει επίσης την αποστολή συστημάτων αεράμυνας SAMP-T και άλλου στρατιωτικού εξοπλισμού σε χώρες του Κόλπου, όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κουβέιτ, με στόχο την ενίσχυση της άμυνας απέναντι σε επιθέσεις με drones.