Επιχειρησιακές βολές Πυροβολικού με πραγματικά πυρά πραγματοποιήθηκαν στο Πεδίο Βολής Κιτίου, από Μονάδες Πυροβολικού της Εθνικής Φρουράς της Κύπρου, στο πλαίσιο της επιχειρησιακής τους εκπαίδευσης.

Οι βολές εκτελέστηκαν κατά θαλάσσιων στόχων, με το προσωπικό να εκπαιδεύεται σε διαδικασίες τακτικής και τεχνικής διεύθυνσης πυρών, στον συντονισμό πυρών υποστήριξης και στη στοχοποίηση.

Παράλληλα, αξιολογήθηκε στην πράξη η συνεργασία με άλλα Όπλα και Κλάδους, με έμφαση στη διακλαδικότητα και τη διαλειτουργικότητα των δυνάμεων.

Κατά την επίσκεψη της στρατιωτικής ηγεσίας στο Πεδίο Βολής, διαπιστώθηκε το υψηλό επίπεδο οργάνωσης και εκπαίδευσης του προσωπικού, καθώς και η αποτελεσματική αξιοποίηση των οπλικών συστημάτων, στοιχείο που –όπως επισημάνθηκε– ενισχύει την επιχειρησιακή ετοιμότητα της Εθνικής Φρουράς.