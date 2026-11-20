Τις επιχειρησιακές δυνατότητες του Πυροβολικού Μάχης της Εθνικής Φρουράς είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά στελέχη ξένων ενόπλων δυνάμεων, κατά τη διάρκεια τετραήμερης επίσκεψης που πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο.

Ειδικότερα αξιωματικοί από τη Σερβία, τη Σλοβακία και τη Σλοβενία βρέθηκαν στη Μεγαλόνησο, παρακολουθώντας την εκπαίδευση και τις πραγματικές βολές των κυπριακών μονάδων.

Η παρουσία των ξένων παρατηρητών δεν ήταν τυχαία, καθώς εντάσσεται στην υλοποίηση των Προγραμμάτων Διμερούς Αμυντικής Συνεργασίας που διατηρεί η Κυπριακή Δημοκρατία με καθεμία από τις τρεις χώρες ξεχωριστά.

Τέτοιου είδους δράσεις αποσκοπούν στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών, ενισχύοντας τους δεσμούς μεταξύ των στρατιωτικών επιτελείων και αναβαθμίζοντας το επίπεδο διαλειτουργικότητας σε ζητήματα εκπαίδευσης.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους, οι αξιωματικοί της Σερβίας, της Σλοβακίας και της Σλοβενίας ενημερώθηκαν για τη δομή και τον τρόπο δράσης των σχηματισμών, ενώ έδωσαν το «παρών» στις επιχειρησιακές βολές Πυροβολικού Μάχης. Μέσα από τη διαδικασία αυτή αναδείχθηκε ο βαθμός ετοιμότητας και η ακρίβεια του προσωπικού της Εθνικής Φρουράς σε σενάρια που προσομοιώνουν ρεαλιστικές συνθήκες επιχειρήσεων.