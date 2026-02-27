Ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς της Κύπρου, Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδώρου, υποδέχθηκε αυτή την εβδομάδα στο Στρατηγείο του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς (ΓΕΕΦ) αντιπροσωπείες ελληνοαμερικανικών και αμερικανοεβραϊκών οργανώσεων, στο πλαίσιο εθιμοτυπικής επίσκεψης.

Συγκεκριμένα, στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι των οργανώσεων American Hellenic Educational Progressive Association (AHEPA), American Hellenic Institute (AHI), B’nai B’rith International (BBI) και Conference of Presidents of Major American Jewish Organizations (CoP).

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, οι αντιπροσωπείες ενημερώθηκαν για την αποστολή και το έργο της Εθνικής Φρουράς. Ακολούθησε ανταλλαγή απόψεων για τις τρέχουσες διεθνείς εξελίξεις και τις προκλήσεις ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή.

Ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη συνεχή αναβάθμιση της αμυντικής και στρατιωτικής συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου πλέγματος διεθνών συνεργασιών. Όπως επισημάνθηκε, στόχος είναι η ενίσχυση του ρόλου της Κυπριακής Δημοκρατίας ως παράγοντα ασφάλειας και σταθερότητας στην περιοχή.