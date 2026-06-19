Οι σύγχρονες προκλήσεις και οι στρατηγικές κατευθύνσεις γύρω από την ασφάλεια των πτήσεων βρίσκεται στο επίκεντρο του Αεροπορικού Συνεδρίου που φιλοξενείται στην Αεροπορική Βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο.

Η φετινή διοργάνωση εστιάζει αποκλειστικά στη στρατηγική ενσωμάτωση του κανονιστικού πλαισίου αξιοπλοΐας, τόσο στον ευαίσθητο τομέα της συντήρησης των αεροσκαφών όσο και στο κομμάτι των καθημερινών επιχειρήσεων.

Το υψηλό επίπεδο και τη σημασία της εκδήλωσης υπογράμμισε με την παρουσία του ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδώρου, παρακολουθώντας στενά τις εργασίες του συνεδρίου που στοχεύει στην περαιτέρω αναβάθμιση των επιχειρησιακών προτύπων και της τεχνικής επάρκειας του προσωπικού.

Το συνέδριο διοργανώνετε από τη Διοίκηση Αεροπορίας στο πλαίσιο του «Έτους Συντήρησης» και συμμετέχει προσωπικό της Εθνικής Φρουράς, στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας άλλων χωρών, ακαδημαϊκοί, καθώς και εκπρόσωποι αεροπορικών οργανισμών.

Κατά την τελετή έναρξης του συνεδρίου, ο Αρχηγός απηύθυνε χαιρετισμό, αναδεικνύοντας τη σημασία της συντήρησης ως θεμελιώδη παράγοντα για την ασφάλεια πτήσεων, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε στα ουσιαστικά βήματα προόδου που έχουν υλοποιηθεί με την ενσωμάτωση των σύγχρονων διεθνών πρακτικών συντήρησης και ασφάλειας πτήσεων.