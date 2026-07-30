Στο πλαίσιο της διαρκούς ενίσχυσης των διμερών σχέσεων μεταξύ της Κύπρου και της Γαλλίας, ολοκληρώθηκε με επιτυχία η κοινή άσκηση έρευνας και διάσωσης με την ονομασία «CYFRA 03/26», στην οποία συμμετείχαν δυνάμεις και από τις δύο χώρες.

Η δραστηριότητα έλαβε χώρα σε θαλάσσια περιοχή εντός της περιοχής ευθύνης της Κυπριακής Δημοκρατίας, υπό τον συντονισμό του Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης.

Στην άσκηση συμμετείχαν το Γαλλικό Πολεμικό Πλοίο, ελικόπτερο έρευνας και διάσωσης του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς καθώς και η Ειδική Ομάδα «MEDEVAC» της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων.

Σκοπός της άσκησης ήταν η περαιτέρω ανάπτυξη της υφιστάμενης συνεργασίας με τις Γαλλικές Ένοπλες Δυνάμεις , καθώς και η εκπαίδευση των πληρωμάτων στις επιχειρησιακές διαδικασίες αντιμετώπισης περιστατικών Έρευνας Διάσωσης.

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα αποτελεί συνέχεια της άριστης συνεργασίας μεταξύ Κύπρου και Γαλλίας στα θέματα έρευνας και διάσωσης.