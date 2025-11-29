Μια πολύ σημαντική ημερίδα με τίτλο «Η γυναίκα στην Εθνική Φρουρά» πραγματοποιήθηκε αυτή την εβδομάδα στην αίθουσα εκδηλώσεων της Ιεράς Μονής Κύκκου, στο πλαίσιο των δράσεων για το «Έτος Γυναίκας στην Εθνική Φρουρά».

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Υπουργός Άμυνας της Κύπρου κ. Βασίλης Πάλμας, η Επίτροπος Ισότητας των Φύλων κα. Τζόζη Χριστοδούλου, ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδώρου, Ακόλουθοι Άμυνας, εκπρόσωπος της UNIFICYP καθώς επίσης και σημαντικός αριθμός γυναικών, όλων των βαθμών, της Εθνικής Φρουράς.

Σκοπός της ημερίδας, μέσα από τα θέματα που παρουσιάστηκαν από επιλεγμένες ομιλήτριες, ήταν η ανάδειξη της πολύπλευρης και ανεκτίμητης προσφοράς της γυναίκας στην Εθνική Φρουρά. Μεταξύ άλλων, ομιλίες για το θέμα πραγματοποίησαν η Ακόλουθος Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου Συνταγματάρχης Victoria Reid, η Διοικήτρια του 4ου Τομέα της UNIFICYP Αντισυνταγματάρχης Jana Pastorcakova και η Ανθυπασπιστής των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων Zara Jabriel Corvin από την Αμερικανική Πρεσβεία.

Στο σύντομο χαιρετισμό του, ο Αρχηγός εξέφρασε τον σεβασμό του προς τις γυναίκες που υπηρετούν στην Εθνική Φρουρά. Παράλληλα, εξήρε τον πολυδιάστατο ρόλο τους, καθώς καταφέρνουν να συνδυάζουν την επαγγελματική τους σταδιοδρομία με τις οικογενειακές υποχρεώσεις και την κοινωνική τους ζωή, αναγνωρίζοντας ότι η διττή αυτή αποστολή απαιτεί θυσίες.

Σημειώνεται πως η Εθνική Φρουρά παραμένει προσηλωμένη σε μια προσπάθεια βελτίωσης της καθημερινότητας του γυναικείου προσωπικού της, διαμορφώνοντας ένα περιβάλλον που σέβεται τις ανάγκες τους και διευκολύνει την εκπλήρωση των καθηκόντων τους.