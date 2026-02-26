Πραγματοποιήθηκε αυτή την εβδομάδα η «Ετήσια Διοικητική Συγκέντρωση Απολογισμού Έργου 2025 – Προγραμματισμού Έργου 2026» στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς της Κύπρου.

Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης, οι Διοικήσεις και οι Διευθύνσεις παρουσίασαν το έργο που επιτελέστηκε το 2025, ενώ παράλληλα τέθηκαν οι στόχοι για το 2026, το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως «Έτος Συντήρησης» για την Εθνική Φρουρά.

Στην αποφώνησή του, ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς αναφέρθηκε στο σημαντικό έργο που υλοποιήθηκε κατά το 2025, δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, στην ένταξη νέων οπλικών συστημάτων, καθώς και στη διατήρηση των υφιστάμενων μέσων σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε επίσης στην καλλιέργεια του διακλαδικού πνεύματος, στη βελτίωση της διαλειτουργικότητας και στη διεύρυνση των διεθνών συνεργασιών, σε ευθυγράμμιση με τις κατευθύνσεις του Υπουργείου Άμυνας.

Απευθυνόμενος στο προσωπικό, ο Αρχηγός συνεχάρη τα στελέχη της Εθνικής Φρουράς για την προσφορά και το έργο τους, καλώντας τα να συνεχίσουν με τον ίδιο ζήλο και μεθοδικότητα, με στόχο την επιτυχή υλοποίηση του προγραμματισμού για το 2026.