Με στόχο τη σωστή καθοδήγηση της νέας γενιάς γύρω από τις επιλογές σπουδών και την επαγγελματική τους εξέλιξη, η Εθνική Φρουρά έδωσε δυναμικό «παρών» στην εκπαιδευτική έκθεση «ΣΠΟΥΔΑ-ΖΩ 2026».

Η διοργάνωση, που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία υπό την ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου συγκέντρωσε πλήθος μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών που αναζητούσαν έγκυρες πληροφορίες για το ακαδημαϊκό και επαγγελματικό μέλλον των νέων.

Πληροφορίες για τις Στρατιωτικές Σχολές της Ελλάδας

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, τα στελέχη της Εθνικής Φρουράς υποδέχθηκαν τους επισκέπτες στο περίπτερό τους, παρέχοντας αναλυτική ενημέρωση για τις δυνατότητες εισαγωγής και φοίτησης Κυπρίων μαθητών στις Στρατιωτικές Σχολές της Ελλάδας. Οι ενδιαφερόμενοι είχαν την ευκαιρία να μάθουν όλες τις λεπτομέρειες για τις προϋποθέσεις εισαγωγής, τα προγράμματα σπουδών, αλλά και τις εξειδικεύσεις που προσφέρουν τα στρατιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Επαγγελματικές προοπτικές και σταδιοδρομία

Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις μακροπρόθεσμες προοπτικές που διανοίγονται για όσους επιλέξουν να ακολουθήσουν μια καριέρα στις Ένοπλες Δυνάμεις. Η παρουσίαση της Εθνικής Φρουράς ανέδειξε τα πλεονεκτήματα μιας σταθερής και δημιουργικής επαγγελματικής πορείας, προσφέροντας στους νέους μια ολοκληρωμένη εικόνα για τις επιλογές που έχουν στη διάθεσή τους μετά τη φοίτησή τους.

Στο πλαίσιο της έκθεσης, η Εθνική Φρουρά συμμετείχε με σημείο ενημέρωσης, διανομή ενημερωτικού υλικού και πραγματοποίηση σχετικής παρουσίασης, δίνοντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με στελέχη της.