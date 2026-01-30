Υπό την αιγίδα της Ακαδημίας Ασφάλειας και Άμυνας Κύπρου (ΑΑκΑ), η Στρατιωτική Σχολή Ναυτικών Δοκίμων υπέγραψε διιδρυματικές συμφωνίες «ERASMUS» με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ στρατιωτικής και ακαδημαϊκής εκπαίδευσης.

Οι συμφωνίες επικεντρώνονται κυρίως στη συνεργασία στον τομέα της έρευνας και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την υλοποίηση κοινών ερευνητικών προγραμμάτων, την ανταλλαγή ερευνητών και τη χρήση εργαστηριακών υποδομών. Παράλληλα, προβλέπεται η ανάπτυξη κοινών προγραμμάτων σπουδών, με σχεδιασμό και παροχή κοινών (joint) ή διπλών (double) πτυχίων, καθώς και η διοικητική συνεργασία μέσω ανταλλαγής τεχνογνωσίας και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Οι διιδρυματικές συμφωνίες υπεγράφησαν στο Υπουργείο Άμυνας, παρουσία του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς (ΓΕΕΦ), εκπροσώπου της Ελληνικής Πρεσβείας στην Κύπρο, του Διευθυντή του Επιτελείου του Υπουργού Άμυνας, του Διευθυντή της Ακαδημίας Ασφάλειας και Άμυνας, καθώς και εκπροσώπων των συνεργαζόμενων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.