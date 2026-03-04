Σειρήνες ήχησαν λίγο πριν τις 23:00 το βράδυ της Τετάρτης(4/3) στο Ακρωτήρι στην Κύπρο, με τους κάτοικους της περιοχής να έχουν λάβει μήνυμα για απειλή σε εξέλιξη, όπως μεταδίδουν κυπριακά ΜΜΕ.

Το μήνυμα έλεγε:

«Υπάρχει μια συνεχιζόμενη απειλή για την ασφάλεια. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους και στους χώρους σας μέχρι νεωτέρας επίσημης ειδοποίησης. Απομακρυνθείτε από τα παράθυρα και καλύψτε το σπίτι σας πίσω ή κάτω από ογκώδη, συμπαγή έπιπλα. Παρακαλούμε περιμένετε περαιτέρω οδηγίες».

Έγκυρες πηγές των Βάσεων έκαναν λόγο για ύποπτο αντικείμενο τρία περίπου χιλιόμετρα από τη στρατιωτική βάση στο Ακρωτήρι.

Νεότερη ενημέρωση από τις Βάσεις αναφέρει ότι οι σειρήνες σταμάτησαν να ηχούν πριν από μερικά λεπτά.