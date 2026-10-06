Σε τροχιά σταθερής ενδυνάμωσης βρίσκονται οι αμυντικές σχέσεις της Εθνικής Φρουράς Κύπρου με τις αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις, όπως επιβεβαιώνεται από την πρόσφατη ολοκλήρωση σειράς κοινών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

Η διμερής αυτή συνέργεια εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας των δύο χωρών, με στόχο την αναβάθμιση της ασφάλειας και τη βελτίωση της επιχειρησιακής ετοιμότητας του προσωπικού.

Το τελευταίο διάστημα, στελέχη και των δύο πλευρών συμμετείχαν σε εξειδικευμένα προγράμματα συνεκπαίδευσης, τα οποία κάλυψαν ένα ευρύ φάσμα τακτικών και στρατιωτικών αντικειμένων. Μέσα από τις κοινές αυτές ασκήσεις, δόθηκε η ευκαιρία για ανταλλαγή εμπειριών, εξοικείωση με σύγχρονες μεθόδους μάχης και ενίσχυση της διαλειτουργικότητας των στρατιωτικών μονάδων σε διαφορετικά περιβάλλοντα επιχειρήσεων.

Πιο συγκεκριμένα η συνεκπαίδευση αφορούσε τους παρακάτω τομείς :

Στρατιωτικές Πληροφορίες – Intelligence Fundamentals Course

Κυβερνοάμυνα – Cyber Security Training Activity

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Μονίμων Υπαξιωματικών -Common Faculty Development Instructor Course (CFDIC)

Ηγεσίας Μονίμων Υπαξιωματικών – Basic Leadership Course

Παροχή Α΄ Βοηθειών στο Πεδίο της Μάχης – Tactical Combat Casualty Care Tier 1 (TCCC)

Η Εθνική Φρουρά επενδύει στην εκπαίδευση και συνεχή αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων του προσωπικού της, τόσο σε εθνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο, αναγνωρίζοντας ότι αποτελεί βασικό πυλώνα διατήρησης της επιχειρησιακής ετοιμότητας και της αποτελεσματικής ανταπόκρισης στις σύγχρονες προκλήσεις ασφαλείας.