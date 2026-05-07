Συνολικά 60 κατοικίες, ένα κατασκηνωτικό χώρο και ένα οινοποιείο προτίθεται να δημιουργήσει εταιρεία ισραηλινών συμφερόντων στην εγκαταλελειμμένη κοινότητα Τρόζενα στη Λεμεσό και η οποία, ήδη υπέβαλε σχετική αίτηση για έκδοση πολεοδομικής άδειας.

Την αποκάλυψη κάνει η κυπριακή ιστοσελίδα philenews, που πληροφορήθηκε το θέμα από αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες κάνουν λόγο για πώληση της κοινότητας σε Ισραηλινούς.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι κατοικίες φαίνεται να χωροθετούνται στον πυρήνα της κοινότητας, όπου βρισκόταν η κατοικημένη περιοχή και το ίδιο ισχύει και για το οινοποιείο, ενώ ο κατασκηνωτικός χώρος προγραμματίζεται να δημιουργηθεί εκτός του πυρήνα, δηλαδή στην περίμετρο του χωριού. Η πολεοδομική Ζώνη που επικρατεί στην Τρόζενα είναι η «Η1», δηλαδή οικιστική.

Η κοινότητα Τρόζενας, με τη συγκεκριμένη επένδυση θα διαφοροποιηθεί σε μεγάλο βαθμό, καθώς προβλέπονται κατεδαφίσεις υφιστάμενων κτηρίων και ανέγερση νέων στη θέση τους.

Συνήθως, σε πολεοδομική Ζώνη Η1, ειδικά στις πόλεις, επιτρέπεται η ανέγερση μέχρι τρεις ορόφους και ύψος 11,4 μέτρα, με συντελεστή δόμησης 120% και ποσοστό κάλυψης 70%.

Εκτός από μικρές πολυκατοικίες μπορούν να ανεγερθούν και οικιστικά συγκροτήματα ή και μεμονωμένες κατοικίες.

Ωστόσο, το γεγονός ότι όλη η συγκεκριμένη περιοχή εμπίπτει στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο «Natura 2000», ίσως οδηγήσει σε απαίτηση διενέργειας περιβαλλοντικής αξιολόγησης σε μεγαλύτερο βάθος.

Εν τω μεταξύ σε εξέλιξη υπάρχει αντιπαράθεση μεταξύ των κατοίκων για τη συγκεκριμένη επένδυση, με ορισμένους να κάνουν λόγο για «άλωση» του νησιού και άλλους να είναι ένθερμοι υποστηρικτές.

Η ηλεκτροδότηση θα κοστίσει €370.000 και ο επενδυτής δέχτηκε να καταβάλει το μισό ποσό

Μισά-μισά θα πληρώσουν, πολίτες και επενδυτής, για την ηλεκτροδότηση και την υδροδότηση της εγκαταλελειμμένης κοινότητας Τρόζενα στη Λεμεσό, μεγάλο τμήμα της οποίας αγοράστηκε ήδη με στόχο την ανέγερση 60 οικιών, οινοποιείου και κατασκηνωτικού χώρου.

Το κόστος ηλεκτροδότησης της ανάπτυξης θα φτάσει περίπου τα €370.000, όπως ανέφερε ο κοινοτάρχης Άρσους Τρόζενας και Γεροβάσας, Γιαννάκης Γιαννάκη, ο οποίος ανέφερε ότι ο επενδυτής δέχτηκε να καταβάλει το μισό κόστος. Το κόστος της υδροδότησης δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη.

Για την υδροδότηση ανέφερε ότι θα γίνουν γεωτρήσεις προκειμένου να αυξηθούν οι διαθέσιμες ποσότητες νερού, ενώ πιθανώς να διαθέσει νερό και η κοινότητα Άρσους ώστε να υπάρχει επάρκεια στην Τρόζενα.

Η ιστορία της κοινότητας Τρόζενα

Ποια είναι όμως η κοινότητα Τρόζενα και γιατί εγκαταλείφθηκε από τους κατοίκους της; Έχει κάτι να παρουσιάσει εκτός από ερείπια;

Ο κοινοτάρχης Άρσους – Γεροβάσας – Τρόζενας, επισημαίνει ότι ο τελευταίος κάτοικος εγκατέλειψε την κοινότητα το 1980.

Με βάση την απογραφή της Στατιστικής Υπηρεσίας του 1982, είχαν καταγραφεί πέντε άνθρωποι, ενώ την επόμενη απογραφή (1992) κατεγράφησαν μόλις τρεις άνθρωποι. Το 1881 κατοικούσαν στην κοινότητα 78 άνθρωποι, το 1946 ανήλθαν στους 133, το 1960 καταγράφηκαν μόλις έξι και από τότε και εντεύθεν ο αριθμός παρέμεινε μονοψήφιος μέχρι που η κοινότητα «κατέβασε ρολά».

Ενδιαφέρον στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι η Τρόζενα αρχικά θεωρούνταν περισσότερο (οθωμανικό) τσιφλίκι, παρά κοινότητα, και σε αυτό δραστηριοποιούνταν οι διαμένοντες.

Ξεχωριστό μέρος στην ιστορία της κοινότητας αποτελεί η μεταλλική γέφυρα, η οποία κατασκευάστηκε από τους Βρετανούς με σκοπό να διευκολύνει μέρος της δραστηριότητάς τους κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η γέφυρα χρησιμοποιήθηκε αργότερα και την περίοδο δράσης της ΕΟΚΑ. Εκτιμάται πως περιλαμβάνεται στις λίγες εναπομείνασες που διατηρούνται με τον συγκεκριμένο σχεδιασμό.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, παρά την εγκατάλειψη της στο έλεος του χρόνου, η κοινότητα εξακολουθεί να προσελκύει κάποιους επισκέπτες, οι οποίοι φέρονται να είναι ενθουσιασμένοι από τη φύση της περιοχής.

Σύμφωνα με κάποιες εκτιμήσεις, η Τρόζενα κτίστηκε τον Μεσαίωνα, ενώ άλλοι θεωρούν ότι η ιστορία της στρέφεται πίσω μέχρι και την αρχαία Ελλάδα και παραπέμπουν στην Τροιζήνα, αρχαία πόλη της Πελοποννήσου.