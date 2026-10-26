Σε μια ουσιαστική κίνηση για την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος και των δυνατοτήτων επιτήρησης των θαλάσσιων ζωνών της προχώρησε η Κύπρος.

Πιο συγκεκριμένα μέσα από διακρατική συμφωνία που συνυπέγραψαν τα υπουργεία Άμυνας της Κύπρου και του Ισραήλ, η Λευκωσία δρομολογεί την απόκτηση ενός σύγχρονου πλοίου ανοικτής θαλάσσης, εμβαθύνοντας περαιτέρω τη συνεργασία των δύο πλευρών στον τομέα της περιφερειακής ασφάλειας.

Το αντικείμενο της συμφωνίας και οι αναβαθμίσεις

Το νέο σκάφος πρόκειται να ναυπηγηθεί από την εταιρεία Israel Shipyards και θα εξοπλιστεί με προηγμένα ναυτικά συστήματα μάχης της Rafael. Παράλληλα, το πρόγραμμα δεν περιορίζεται μόνο στη νέα ναυπήγηση, καθώς προβλέπει τον εκτεταμένο εκσυγχρονισμό των συστημάτων που φέρει ήδη το περιπολικό ανοικτής θαλάσσης «Ιωαννίδης», το οποίο είχε κατασκευαστεί επίσης από το ίδιο ναυπηγείο και υπηρετεί ήδη στη Διοίκηση Ναυτικού.

Η επίσημη τελετή των υπογραφών πραγματοποιήθηκε επί κυπριακού εδάφους. Τη σύμβαση επικύρωσαν ο γενικός διευθυντής του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας και ο ασκών καθήκοντα γενικού διευθυντή του κυπριακού υπουργείου Άμυνας, παρουσία ανώτατων αξιωματούχων των αρμόδιων διευθύνσεων εξοπλισμών, διπλωματών και εκπροσώπων των κατασκευαστριών εταιρειών.

Στόχος η ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο

Η ένταξη της νέας μονάδας και ο εκσυγχρονισμός της υφιστάμενης αναμένεται να αναβαθμίσουν κατακόρυφα το επιχειρησιακό αποτύπωμα του κυπριακού στόλου. Οι κυπριακές αρχές στοχεύουν στη διεύρυνση των περιπολιών, στη βελτίωση της επιτήρησης κρίσιμων θαλάσσιων οδών και υποδομών, καθώς και στην ταχύτερη ανταπόκριση σε αποστολές έρευνας και διάσωσης.

Με τη συγκεκριμένη εξέλιξη, Λευκωσία και Τελ Αβίβ επιβεβαιώνουν τη βούλησή τους για σταθερό συντονισμό απέναντι στις σύγχρονες ναυτικές προκλήσεις, επενδύοντας στη διατήρηση της σταθερότητας στον ευρύτερο γεωπολιτικό χώρο της Ανατολικής Μεσογείου.