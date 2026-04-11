Κατέρρευσε μέρος διώροφης κατοικίας στην περιοχή της Γερμασόγειας στην Κύπρο, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής.

Στο σημείο επικρατεί έντονη κινητοποίηση των Αρχών. Άμεσα έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας, καθώς και δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Οι ίδιες πληροφορίες από την Αστυνομία αναφέρουν ότι υπάρχουν άτομα εντός του κτηρίου.

Την ίδια ώρα, τρία άτομα μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση απεγκλωβισμού ακόμη ενός ατόμου από την ΕΜΑΚ και την Πολιτική Άμυνα.

Συγκλονιστικές στιγμές έζησαν οι αλλοδαποί ένοικοι της κατοικίας, της οποίας μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα η μια της πλευρά κατέρρευσε σαν χάρτινος πύργος. Στην διώροφη κατοικία διέμεναν αλλοδαποί αφρικανικής και αιγυπτιακής καταγωγής.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, κάποιοι από τους ενοίκους κατάφεραν να εξέλθουν έγκαιρα από το κτήριο, ενώ άλλοι απουσίαζαν τη στιγμή της κατάρρευσης. Το κτήριο διέθετε συνολικά 8 με 9 διαμερίσματα, στα οποία διέμεναν τουλάχιστον τέσσερα άτομα στο καθένα, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για τον ακριβή αριθμό των ενοίκων.

Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν στο philenews ότι άκουσαν έναν δυνατό θόρυβο, ωστόσο αρχικά θεώρησαν πως επρόκειτο για εκρήξεις από βεγγαλικά και κροτίδες, λόγω της Αναστάσεως.

Αξιοσημείωτο είναι ότι, σύμφωνα με τους ίδιους τους ενοίκους, η συγκεκριμένη διώροφη κατοικία είχε κριθεί ακατάλληλη.

Στην περιοχή βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της ΕΜΑΚ οι οποίες συνεχίζουν τις έρευνες και τις επιχειρήσεις στα συντρίμμια.

Σκύλοι-διασώστες συνδράμουν τις δυνάμεις της ΕΜΑΚ και της πυροσβεστικής στις έρευνες απεγκλωβισμού ατόμων από τα ερείπια του κτηρίου.

