Μια ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης απασχολεί τις τελευταίες ώρες τις διωκτικές αρχές στη Λεμεσό, μετά από επίσημη καταγγελία 58χρονης γυναίκας.

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 44χρονου Ελληνοκύπριου. Σε βάρος του εξετάζονται σοβαρά αδικήματα, μεταξύ των οποίων ο βιασμός, η σεξουαλική κακοποίηση και παρενόχληση, καθώς και η άσκηση ψυχολογικής βίας.

Ο ύποπτος οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, το οποίο εξέδωσε διάταγμα κράτησης πέντε ημερών, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των ανακριτών του ΤΑΕ.

Το χρονικό της καταγγελίας

Σύμφωνα με όσα καταγγέλθηκαν, ο 44χρονος φέρεται να επισκέφθηκε την οικία της 58χρονης πεθεράς του, όπου και προέβη στις πράξεις για τις οποίες κατηγορείται. Αξίζει να σημειωθεί ότι το θύμα ανήκει σε ευάλωτη ομάδα πληθυσμού, καθώς αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας.

Όπως ισχυρίστηκε η 58χρονη στους αστυνομικούς, δεν επρόκειτο για μεμονωμένο περιστατικό. Ανέφερε πως το τελευταίο διάστημα ο 44χρονος την πίεζε επανειλημμένα να συναινέσει σε ερωτική επαφή. Παρά τη δική της άρνηση, ο ίδιος φέρεται να προχωρούσε σε άλλες γενετήσιες πράξεις χωρίς τη θέλησή της.

Οι ισχυρισμοί του υπόπτου και οι έρευνες

Ανακρινόμενος από τα μέλη του ΤΑΕ Λεμεσού, ο 44χρονος πρόβαλε τους δικούς του ισχυρισμούς, οι οποίοι εξετάζονται λεπτομερώς. Αν και αρνείται την κατηγορία του βιασμού, φέρεται να παραδέχθηκε τη συμμετοχή του σε σεξουαλικές πράξεις σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, αποδίδοντας τη συμπεριφορά του σε έντονη σεξουαλική ορμή.

Η Αστυνομία συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς τη συλλογή στοιχείων. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν παραληφθεί διάφορα τεκμήρια για επιστημονικές εξετάσεις, η 58χρονη έχει ήδη υποβληθεί σε ιατροδικαστική εξέταση, ενώ αξιολογείται και συγκεκριμένο υλικό που βρίσκεται στη διάθεση των ανακριτικών αρχών.