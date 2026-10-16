Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η Τακτική Άσκηση Μετά Στρατευμάτων της Εθνικής Φρουράς Κύπρου «ΙΡΙΣ – 2026». Κύριος σκοπός της άσκησης ήταν η σχεδίαση και η εκτέλεση διακλαδικών επιχειρήσεων, οι οποίες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αποστολών.

Η τελική φάση της άσκησης διεξήχθη στο Πεδίο Ασκήσεων «ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ» με εκτέλεση πραγματικών πυρών και συνδυασμένη αξιοποίηση οπλικών συστημάτων και μέσων.

Στο πλαίσιο του σεναρίου συμμετείχε ζεύγος μαχητικών αεροσκαφών F-16 της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας σε αποστολή βομβαρδισμού επίγειων στόχων, εκτελώντας εικονικές προσβολές εντός του Πεδίου Βολής, ενώ για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκαν Συστήματα Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών της Εθνικής Φρουράς και εταιρειών της κυπριακής αμυντικής βιομηχανίας.

Την τελική φάση της άσκησης παρακολούθησαν ο Προεδρεύων της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Ζαχαρίας Κουλίας, ο Υπουργός Άμυνας, κ. Βασίλης Πάλμας, ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδώρου, μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας, ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας, κ. Στέλιος Κουντούρης, Ανώτατοι και Ανώτεροι Αξιωματικοί του ΓΕΕΦ, καθώς και αντιπροσωπείες στελεχών των συμμετεχουσών Μονάδων.

Παρέστησαν επίσης, εκπρόσωποι κρατικών φορέων, υπηρεσιών και τοπικών αρχών, αξιωματικοί εν αποστρατεία, αντιπροσωπείες εφέδρων και εθνοφυλάκων, καθώς και Ακόλουθοι Άμυνας, παρατηρητές και άλλοι εκπρόσωποι χωρών.

Η διεξαγωγή ασκήσεων μεγάλης κλίμακας αποτελεί βασικό πυλώνα της εκπαιδευτικής δραστηριότητας της Εθνικής Φρουράς, συμβάλλοντας στην πρακτική εφαρμογή του επιχειρησιακού σχεδιασμού και στην προσαρμογή των δυνάμεών της στα νέα δεδομένα και στις αυξημένες απαιτήσεις των σύγχρονων επιχειρήσεων.