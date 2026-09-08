Με την πρέπουσα επισημότητα τιμήθηκε η Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε μια ξεχωριστή τελετή που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία.

Στο πλαίσιο των εορτασμών, τελέστηκε επίσημη δοξολογία στον Καθεδρικό Ναό του Αποστόλου Βαρνάβα, παρουσία εκπροσώπων της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας του τόπου.

Η ημέρα αυτή αποτελεί σταθμό τιμής για το έμψυχο δυναμικό που στελεχώνει τις Ένοπλες Δυνάμεις, αναδεικνύοντας τον διαρκή ρόλο τους στην υπεράσπιση της ασφάλειας και της εθνικής κυριαρχίας της Κύπρου.

Στον εορτασμό παρέστησαν ο Υπουργός Άμυνας κ. Βασίλης Πάλμας, Βουλευτές, ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδώρου, ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας, κ. Στέλιος Κουντούρης, καθώς και η Ιεραρχία του ΓΕΕΦ. Παρέστησαν επίσης, εκπρόσωποι κρατικών υπηρεσιών και τοπικών αρχών, καθώς και εν αποστρατεία Αξιωματικοί και Υπαξιωματικοί που υπηρέτησαν στην Εθνική Φρουρά.