Με κάθε επισημότητα πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο η θρησκευτική τελετή για τον εορτασμό του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου, ο οποίος έχει καθιερωθεί ως ο προστάτης του Όπλου των Διαβιβάσεων.

Η εκδήλωση έλαβε χώρα με την παρουσία της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ημέρας για το προσωπικό και τα στελέχη που υπηρετούν στον συγκεκριμένο ευαίσθητο τομέα των Ενόπλων Δυνάμεων.

Στην τελετή έδωσε το «παρών» ο Υπουργός Άμυνας, Βασίλης Πάλμας, συνοδευόμενος από τον Αρχηγό της Εθνικής Φρουράς, Αντιστράτηγο Εμμανουήλ Θεοδώρου, εκπέμποντας μήνυμα ενότητας και αναγνώρισης του έργου των Διαβιβάσεων.

Στο πλαίσιο του εορτασμού, παρευρέθηκαν επίσης ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας, Στέλιος Κουντούρης, καθώς και ο Επίτροπος Επικοινωνιών, Μάριος Πιερή, γεγονός που αναδεικνύει τη στενή σύνδεση του Όπλου με τις σύγχρονες τεχνολογικές και τηλεπικοινωνιακές δομές.

Το παρόν έδωσαν επίσης εκπρόσωποι των τοπικών αρχών, η ανώτατη ιεραρχία του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς, καθώς και πολυμελής αντιπροσωπεία εν ενεργεία στελεχών. Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η παρουσία αξιωματικών εν αποστρατεία, οι οποίοι τίμησαν την ημέρα μνήμης του προστάτη τους, διατηρώντας ζωντανούς τους δεσμούς με τις μονάδες στις οποίες υπηρέτησαν κατά το παρελθόν.

Με την ολοκλήρωση της τελετής, πραγματοποιήθηκε στατική έκθεση στην οποία παρουσιάστηκαν συστήματα και μέσα των Διαβιβάσεων.