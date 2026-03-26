Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας απευθύνθηκε με διάγγελμα του στον κυπριακό λαό, με σκοπό να ανακοινώσει νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης που πλήττει την παγκόσμια κοινότητα λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
«Η χώρα μας βρίσκεται σε μια περιοχή με πολλές γεωπολιτικές αναταράξεις, όπως αυτήν που βιώνουμε το τελευταίο διάστημα. Μπροστά σε αυτή τη νέα κρίση που έχουμε να διαχειριστούμε, πρώτιστο μέλημά μας είναι η Ασφάλεια των πολιτών σε όλους τους τομείς», τόνισε ο Νίκος Χριστοδουλίδης στην ομιλία του.
Συνέχισε, λέγοντας, ότι «σήμερα, ανακοινώνουμε μια νέα δέσμη πρόσθετων μέτρων, πέραν των όσων βρίσκονται ήδη σε ισχύ, με στόχο την περαιτέρω ανακούφιση των νοικοκυριών και τη στήριξη της πραγματικής οικονομίας».
Δείτε το διάγγελμα του Νίκου Χριστοδουλίδη στον κυπριακό λαό:
Τα οκτώ νέα μέτρα
Η νέα δέσμη πρόσθετων μέτρων, πέραν των όσων βρίσκονται ήδη σε ισχύ, με στόχο την περαιτέρω ανακούφιση των νοικοκυριών και τη στήριξη της πραγματικής οικονομίας είναι:
- Μείωση από 1η Μαΐου 2026 μέχρι 31 Μαρτίου 2027 περαιτέρω τον συντελεστή ΦΠΑ στον ηλεκτρισμό, στο 5% για όλους τους οικιακούς καταναλωτές.
- Μείωση τον ειδικό φόρο κατανάλωσης καυσίμων κίνησης για τους μήνες Απρίλιο μέχρι και τον Ιούνιο 2026, κατά 8,33 σεντ το λίτρο.
- Μηδενικός συντελεστής ΦΠΑ σε κρέας, πουλερικά και ψάρια από 1η Απριλίου 2026 μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου 2026. Τα προϊόντα αυτά προστίθενται στα ήδη υφιστάμενα με μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ, φρούτα και λαχανικά.
- Απόφαση για μη επιβολή της Πράσινης Φορολογίας στα καύσιμα, που θα επιβάρυνε επιπλέον το κόστος καυσίμων, κατά 9 σεντ το λίτρο.
- Επιδότηση 30% των απολαβών εργαζομένων στην ξενοδοχειακή βιομηχανία, για μονάδες και τουριστικά καταλύματα που θα είναι σε λειτουργία για όλη την περίοδο από την 1η Απρίλιου μέχρι τις 30 Απριλίου 2026.
- Σχέδιο για περαιτέρω στήριξη αεροπορικών εταιρειών για διασφάλιση της απρόσκοπτης σύνδεσης της χώρας μας με σημαντικούς προορισμούς προσέλκυσης τουριστών.
- Σχέδιο επιδότησης για τους Αγρότες για αγορά λιπασμάτων με κάλυψη 15% του κόστους, για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο.
- Σχέδιο επιδότησης για τους Αγρότες για γεωργικά εφόδια, με κάλυψη 15% του κόστους αγοράς, για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο.