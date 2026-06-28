Σοκ έχει προκαλέσει στην Κύπρο η τραγωδία με δύο αδέλφια, ηλικίας 8 και 10 ετών, τα οποία εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο το απόγευμα της Κυριακής 28/6 στην περιοχή της Ξυλοφάγου, που υπάγεται στη δικαιοδοσία των Βρετανικών Βάσεων Δεκέλειας.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν ο πατέρας των παιδιών και η σύντροφός του, οι οποίοι ερευνώνται για υπόθεση γονικής αμέλειας.

Τα δύο αγόρια, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, είχαν ταξιδέψει από τη Βουλγαρία προκειμένου να περάσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές με τον πατέρα τους. Ωστόσο, οι διακοπές τους κατέληξαν σε μία αδιανόητη οικογενειακή τραγωδία.

Κύπρος: Το χρονικό της τραγωδίας

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας των Βρετανικών Βάσεων Δεκέλειας, τα παιδιά εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους λίγο μετά τις 18:00 μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Οι Αρχές προχώρησαν άμεσα στη σύλληψη του πατέρα και της μητριάς των ανηλίκων για υπό διερεύνηση αδίκημα γονικής αμέλειας, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη ώστε να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το philenews, το αυτοκίνητο ήταν κλειδωμένο και βρισκόταν σε χωράφι κοντά σε πολυκατοικία.

«Πήγαν στη δουλειά και τα παιδιά κλειδώθηκαν στο αυτοκίνητο»

Ο κοινοτάρχης Ξυλοφάγου, Γιώργος Ιουλιανός, περιέγραψε με εμφανή συγκίνηση όσα έγιναν γνωστά στην τοπική κοινωνία.

«Είναι ένα τραγικό συμβάν που συνέβη στην κοινότητά μας. Δύο αδελφάκια από τη Βουλγαρία ήρθαν να επισκεφθούν τον πατέρα τους για διακοπές. Εκείνο που πληροφορηθήκαμε είναι πως ο πατέρας το πρωί πήγε στη δουλειά και το ίδιο έκανε και η σύντροφός του, με αποτέλεσμα τα παιδάκια να μπουν στο αυτοκίνητο και να κλειδωθούν μέσα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η μαρτυρία αυτή αποτελεί μέχρι στιγμής μία από τις βασικές εκδοχές που εξετάζονται, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί επισήμως από τις ανακριτικές Αρχές.

Ενδείξεις ασφυξίας και εγκαύματα από την έκθεση στον ήλιο

Πληροφορίες αναφέρουν ότι στις σορούς των δύο παιδιών υπήρχαν ενδείξεις που παραπέμπουν σε ασφυξία, ωστόσο τα ακριβή αίτια θανάτου δεν έχουν ακόμη εξακριβωθεί και αναμένονται τα αποτελέσματα της νενομισμένης νεκροτομής.

Παράλληλα, όταν πλήρωμα ασθενοφόρου έφθασε στο σημείο και επιχείρησε να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες, διαπιστώθηκαν ενδείξεις νεκρικής ακαμψίας, γεγονός που δείχνει ότι είχε παρέλθει αρκετός χρόνος από τον θάνατό τους.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ακόμη ότι τα δύο ανήλικα έφεραν εγκαύματα από την πολύωρη έκθεσή τους στον ήλιο, στοιχείο που ενισχύει το ενδεχόμενο να παρέμειναν εγκλωβισμένα στο εσωτερικό του οχήματος για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Συνεχίζονται οι έρευνες

Η Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων Δεκέλειας έχει αποκλείσει την περιοχή και πραγματοποιεί εκτεταμένες εξετάσεις, συλλέγοντας καταθέσεις και κάθε διαθέσιμο στοιχείο προκειμένου να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες της τραγωδίας.

Τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων, σε συνδυασμό με τα ευρήματα των ανακριτών, αναμένεται να ρίξουν φως στις ακριβείς αιτίες που οδήγησαν στον θάνατο των δύο μικρών αγοριών και να καθορίσουν τις τυχόν ποινικές ευθύνες των εμπλεκομένων.