Οι αποκαλύψεις για την τουρκική εισβολή του 1974, στην Κύπρο, συνεχίζονται, καθώς μια νέα φωτογραφία αιχμαλώτου έρχεται να προστεθεί στα πρόσφατα ευρήματα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Φιλελεύθερου», το πρόσωπο αυτό φέρεται να συνελήφθη μαζί με τον αγνοούμενο της αρχικής φωτογραφίας που είχε δημοσιοποιήσει πρόσφατα ο ερευνητής Οδυσσέας Χρίστου. Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση, ο εικονιζόμενος εμφανίζεται με δεμένα τα μάτια.

Στην πρώτη φωτογραφία, που ανάρτησε ο κ. Χρίστου, ο αιχμάλωτος αναγνωρίζεται από μαρτυρίες, σε πρώτη φάση, ως ο Μάκης Σεργίδης. Ο Σεργίδης ήταν τότε 28 ετών, έφεδρος καταδρομέας στο 211 Τάγμα Πεζικού (2ος Λόχος, φυλάκιο 1061).

Το δεύτερο πρόσωπο, του οποίου τα στοιχεία παραμένουν ακόμα άγνωστα, εντοπίστηκε σε βίντεο που κοινοποίησε ο ευρωβουλευτής Κώστας Μαυρίδης. Από το οπτικό υλικό προκύπτουν τα εξής χαρακτηριστικά για τον «νέο» αγνοούμενο: Αρχικά, φαίνεται να είναι πολίτης και όχι στρατιώτης. Παράλληλα, είναι νεαρής ηλικίας και λεπτής σωματικής διάπλασης.

Εν συνεχεία, εμφανίζεται ιδιαίτερα ταλαιπωρημένος, έχοντας μικρή γενειάδα, ενώ εκτιμάται ότι ο φωτογράφος τράβηξε αρκετά στιγμιότυπα από τις συγκεκριμένες συλλήψεις.

Με αφορμή τις νέες αυτές αποκαλύψεις, ο ευρωβουλευτής Κώστας Μαυρίδης διοργανώνει ειδική εκδήλωση στο Ευρωκοινοβούλιο. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ενημέρωση για τις συνθήκες των συγκεκριμένων συλλήψεων, αλλά και η ανάδειξη του ευρύτερου δράματος των αγνοουμένων της Κύπρου στη διεθνή σκηνή.

Η ανακοίνωση του ευρωβουλευτή Μαυρίδη σχετικά: