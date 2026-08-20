Την άμεση απειλή για την ασφάλεια των πολιτικών αερομεταφορών στον κυπριακό εναέριο χώρο, φέρνει στο φως η Παγκύπρια Συντεχνία Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, αποκαλύπτοντας ένα εξαιρετικά επικίνδυνο συμβάν ανάμεσα σε τουρκικό πολεμικό αεροσκάφος και επιβατικό αεροπλάνο τύπου Boeing.

Όπως επισημαίνει η Συντεχνία, το προσωπικό στο Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Λευκωσίας, καθώς και στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου, δίνει καθημερινή μάχη για τη διατήρηση των αεροπορικών προτύπων ασφαλείας. Η κατάσταση επιβαρύνεται σημαντικά από τη διαρκή παρουσία μη εξουσιοδοτημένων τουρκικών μαχητικών και μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAV), τα οποία κινούνται ανεξέλεγκτα σε διεθνείς αεροδιαδρόμους και κοντά στις κυπριακές αεροπορικές υποδομές.

Beyond increased air traffic, ATCOs in Nicosia ACC and at Larnaca and Paphos Approach do their best to ensure flight safety affected by unauthorised Turkish Air Force aircraft and UAVs, operating almost constantly along critical routes and near the two aerodromes of Cyprus. pic.twitter.com/Wqass9BObW — ΠΑΣΕΕΚ (@CYATCU_NEWS) August 19, 2026

Παραλίγο σύγκρουση

Το πλέον ανησυχητικό επεισόδιο αφορούσε στρατιωτικό αεροσκάφος της Τουρκίας (κωδικός TUAF770), το οποίο αγνόησε τις εκκλήσεις του Κέντρου Ελέγχου, παρέκκλινε από το εγκεκριμένο σχέδιο πτήσης και πραγματοποίησε αδικαιολόγητη άνοδο προς το ύψος FL360.

Την ίδια ώρα, ένα επιβατικό Boeing 737-800 (πτήση TOM56T) εκτελούσε προγραμματισμένη κάθοδο προς το FL350.

Η ακαριαία αντίδραση των ελεγκτών

Η παρατηρητικότητα των αρμόδιων ελεγκτών απέτρεψε τη διασταύρωση των δύο πορειών την τελευταία στιγμή, δίνοντας εντολή να παγώσει αμέσως η κάθοδος του επιβατικού αεροσκάφους. Η Συντεχνία στηλιτεύει τη στάση της Άγκυρας, κάνοντας λόγο για πλήρη απαξίωση της σωματικής ακεραιότητας των επιβατών.

Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένη αυθαιρεσία, αλλά για μια επικίνδυνη πραγματικότητα που διαρκεί δεκαετίες σε 24ωρη βάση.

Το πρόβλημα οξύνεται από τη συστηματική άρνηση της Τουρκίας να δημιουργήσει κανάλια αμφίδρομης επικοινωνίας με τις κυπριακές αρχές ελέγχου, καθιστώντας την αδιάλειπτη επιτήρηση του εναέριου χώρου τη μοναδική ασπίδα προστασίας.